“Ние предлагаме консервативна външна политика по подобие на Виктор Орбан” Това каза в ефира на bTV Radio Виолета Комитова - водач на листа от политическа партия “Морал, единство, чест”. “В такъв смисъл да бъдем отговорни и достойни членове на съюзите, в които членуваме - ЕС и НАТО, но да отстояваме интересите на българските граждани и на българския бизнес. Не приемаме външна политика, която е съгласна с всичко, което се приема в ЕС и в НАТО. Най-жалкият пример в това отношение беше, че стигнахме до ситуация, в която можем да караме и без външен министър. Външната ни политика е изпаднала в пълно подчинение на исканията на нашите партньори и винаги в ущърб на българските граждани и българския бизнес”, каза още Комитова.

Цялото интервю с Виолета Комитова може да чуете в прикачения звуков файл.