“В момента съм се фокусирала върху една тема, която се отразява на частната собственост, както на гражданите, така и на държавата, и на общините и това е Института на придобивната давност. Това каза в предаването “Важното, казано на глас” по bTV Radio кандидатът за депутат от “Продължаваме промяната - Демократична България” Вяра Тодева. “Считам, че там трябва да бъдат направени сериозни промени, тъй като много хора губят своите имоти. Моят опит показа, че след отпадането на мораториума миналата година върху придобивната давност за частни, държавни и общински имоти, държавата и общините започнаха да губят голяма част от своите имоти”, допълни тя.

