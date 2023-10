За скандала с машините в последния ден от предизборната кампания, за ефекта върху вота, за напрежението между управляващите и има ли опасност от разваляне на сглобката след изборите - чуйте анализа на социолога Марчела Абрашева и на политолога Светослав Малинов на следващия звуков файл.

