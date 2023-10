“Трябва да се преразгледа платеното паркиране” Това каза в ефира на bTV Radio кандидатът за общински съветник в София, издигнат от местната коалиция "Продължаваме промяната" - "Демократична България" (Спаси София) Андрей Зографски. “И то не толкова в част цени, колкото до продължителност на престой и времетраене на работното време на зоната, защото в момента имаме много жалби. Живущите буквално не могат да намерят паркоместа”, допълни той.

Цялото интервю с Андрей Зографски може да чуете в прикачения звуков файл.