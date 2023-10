„Влизам в тази битка, защото го дължа на хората от район Искър. За последните 4 години сегашният кмет, моят опонент пак, не построи нито една нова детска градина, не спря презастрояването, не реши проблема с довеждащия транспорт, който да свързва изградените с много европейски и наши средства метростанции до блоковете, и се оказа че - имаме много хора, които слушат bTV Radio в Дружба, пък и в Младост, и се оказа, че ако тръгнете по всяко време на деня от центъра на София, където е студиото, до Дружба или Младост, по Цариградско шосе, ще види, че е задръстено през целия ден, и трите ленти, и бус лентата, и другите 2 са задръстени в двете посоки. Което означава, че голямата инвестиция за метро не е довършена като изцяло пълноценна с елементарното средство да се направи този довеждащ транспорт. Миналия път само 100 гласа не достигнаха на втория тур, близо 10000 гласа гласуваха за този, който стана кмет и за мен, ние обжалвахме съответно, не можаха да се отворят тези 2-3 секции, където имаше много невалидни бюлетини, но това е минало. Сега искаме, ако пак излязат хората и гласуват, и кажат, че статуквото им харесва, нека да си го изберат за трети мандат, за още престой и застой още 4 години. Ако искат обаче промяната да се случи, и във всички тези сфери не просто да критикуваме – аз съм доказал с действията си, че имаме предложения. Ние бяхме първият район, преди 15 години, които инициирахме местен референдум срещу презастрояването.“

Това каза пред bTV Radio Борис Цветков – кандидат за кмет на район „Искър“ в София и кандидат за общински съветник от „БСП за България“.

В района в момента има неприети 650 деца в ясли и градини, посочи още Борис Цветков. Той смята, че ако бъде избран за районен кмет, за 9 месеца могат да бъдат построени по една детска градина в Дружба 1 и Дружба 2, които да намалят недостига на места, а до края на мандата - още 2 детски градини.

