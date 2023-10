„Общинският съвет според мен е много подценяван, но реално колко и какви зелени площи ще имаме, как ще се осъществява сметосъбирането в столицата, дали да има и къде детски градини, това са все решения, които се вземат от Общинския съвет. И аз, както и останалите в нашата листа искаме тези решения да се вземат на базата на данни, научно обоснована информация, аргументи, а не просто от хора, които натискат копчета.“ Това каза пред bTV Radio Цветелина Симеонова – Заркин, кандидат за общински съветник в столицата от местната коалиция Продължаваме промяната-Демократична България, и Спаси София.

„Темите, по които аз ще работя са чиста и зелена столица, достъп до природните богатства на града, каквито са Витоша и минералните извори, и образование, което да отговаря на съвременните ни изисквания“, каза още Цветелина Заркин, която е на четвърто място в листата.

По отношение на протестите на миньори и енергетици и плановете за въглищните райони, тя посочи:

„Правителството изпълни всички техни искания, аз разбирам техните страхове, те се притесняват за своето битие, което е съвсем нормално, но реално погледнато, териториалните планове за справедлив преход, както и Планът за възстановяване и устойчивост са една възможност тези райони да получат различно икономическо развитие, да се отворят нови работни места, и тези хора да получат нещо много ценно – избор къде да работят. А и в контекста на климатичните промени, в променящия се енергиен пазар, за мен ТЕЦ-овете не са нашето бъдеще, те постепенно по една или друга причина, без никакви ограничения от страна на държавата ще излязат от употреба. Тази промяна за мен е неизбежна. Дали ще я направил сега, когато имаме възможност да ползваме европейски средства и да осигурим на хората наистина избор, възможност да получат различно развитие, нова работа, която няма да уврежда и тяхното здраве, или ще го направим по-късно без тези средства, реално това са двата варианта. А и фактът, че те вече са получили своите искания, на тях е отговорено и продължават да протестират, за мен поставя въпроса дали това не са някакви спекулации, свързани с местните избори и опит да се създава напрежение.“

Цялото интервю с Цветелина Симеонова-Заркин и идеите й за управление на столицата можете да чуете на звуковия файл.