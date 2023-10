Решението за трафика в централната част на града да се реши след провеждането на референдум. Това предложи в ефира bTV Radio Деян Николов - кандидат за кмет на София от "Възраждане". “Моята позиция е, че паркирането в центъра трябва да стане лукс и средствата да се инвестират в повече паркинги”

Цялото интервю с Деян Николов може да чуете в прикачения звуков файл.