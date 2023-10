“Ще работим за по-редовен градски транспорт” Това каза в ефира на bTV Radio Иван Таков - кандидат за общински съветник на местна коалиция „БСП за България”. “В момента има интервали в крайградските части на автобусите, които са над 60 минути. Няма как да свалим хората от автомобилите, след като ще трябва да чакат автобуси повече от един час. Не трябва проблемите да се решават през наказателни мерки, защото увеличаването на “синя” и “зелена” зона и разширяването им са наказателни мерки”, допълни той.

Цялото интервю с Иван Таков може да чуете в прикачения звуков файл.