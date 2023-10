„Първо се гордея, че пречупихме един много устойчив тренд – доказахме, че може да съществува качествено общинско строителство. В общинското строителство често се използва практиката на така нареченият инженеринг, в който и проектирането, и строителството са дело на един и същи изпълнител. Това е все едно един ученик сам да си даде домашно, сам да си го провери и сам да си напише оценката накрая. Сами разбирате, че трудни домашни, от които да се научи нещо, не се получават по тази система. По същия начин практиката на инженеринга практиката показва, че проектантът строи не това, което е обществено полезно, а това, което е удобно на строителя и му е евтино.

Ние изоставихме тази практика, това е свързано с малко по-големи срокове, с повече документация и обществени поръчки, но всъщност построихме едно разширение на детска градина – 192-ра детска градина „Лозичка“, където показахме, че всъщност общинското строителство може да бъде в срок, може да бъде качествено и на световно ниво. Така че – показахме, защото знаете преди избори медиите изобилстват с картинки с некачествено общинско строителство, нещо претупано, асфалтирано, криви плочки и павета, ние показахме обратното. Това е първото нещо, което смятам за голямо постижение, второто е, че няколко улици в Лозенец, които са били павирани в миналото, после заляти с асфалт, ние успяхме да възстановим паветата и по този начин не само възстановихме сериозно общинско имущество, но и възстановихме автентичния вид на квартала, това е по-екологична настилка, не запечатва почвите, по-висока пътна безопасност, ефектът е почти изцяло положителен. Това са 2 неща, които съм много радостен, че не само обърнахме негативни тенденции, но и показахме как трябва да се прави.“

Това каза пред bTV Radio Константин Павлов, който е кандидат за кмет на район Лозенец в столицата, издигнат от местната коалиция Продължаваме промяната-Демократична България и Спаси София. Павлов е и досегашният кмет на района.

Цялото интервю с идеите му за развитието на Лозенец можете да чуете на звуковия файл.