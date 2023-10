„Като виждам, че първо София върви стремглаво надолу от една страна, второ възходът на новите технологии, съчетанието от нови технологии и безобразията в София ме дразни страшно много и поради тази причина реших да се кандидатирам за кмет, за да мога да покажа на софиянци, че градът може да бъде радикално трансформиран с помощта на технологиите и няма нужда от партийни мантри.“ Това каза в интервю за bTV Radio Красимир Стойчев, кандидат за кмет на столицата от „Партия на Зелените“, които участват в изборите съвместно с гражданска платформа "Власт в Хората".

Идеите на Красимир Стойчев за умна и зелена София, преминаване на управлението на общината на технологичен принцип, трансформиране на общинската полиция в реална градска полиция и решаване на проблемите на града, можете да чуете на звуковия файл.