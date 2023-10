“Ще ограничим презастрояването като намалим коефициента на интензивност и увеличим задължителните разстояния между съществуващите сгради и новите инвестиционни намерения” Това каза в ефира на bTV Radio кандидатът за общински съветник в София от ГЕРБ-СДС Мирослав Боршош. “От една страна трябва да запазим възможността градът да се развива, инвестициите да продължат да влизат, в същото време да опазим районите и кварталите, така че да бъде съвсем удобно да се живее в тях. Преекспонирането на този проблем е дело на хора, които никога нищо не са направили”, допълни той.

