„София е различен град от преди 15 години във всяко едно отношение. Беше заварено състояние, в което имаше разпродадени над 40 сгради на детски градини и други реституирани. Градският транспорт – в него валеше буквално, не само не беше климатизиран, нямаше нито една велоалея, а метрото беше 9 километра. Градът сякаш беше замрял вечер. В момента градът е различен. Естествено, че кампанията е време за критики, за разказване, че е необходима промяна, това е най-стандартното нещо във всяка кампания, но нека да си го кажем – това, което е доброто. София вече е различен град, тя е балкански лидер, не само по мое мнение, а по мнението на хора, с които съм си говорил от съседните държави и София продължава да се развива – градинките вечер са пълни с млади хора, метрото вече не е 9, а 52 километра, и ще стане с поне още 20 километра по-широко в следващите 20 години. Транспортът е подновен почти на 100 процента, и имаме може би най-модерната билетна система – една от трите най-модерни билетни системи в Европа. Личният мой принос в тази тема, която ми е любима е въвеждането на плащането с кредитни карти, което улесни гражданите, агрегирането, така че, когато пътуваме повече, сумата се ограничава до дневна карта, до седмична карта, също така въведохме облекчената годишна карта, което е голям успех за столичани и ние живеем в доста по-добър град, който има разбира се и своите проблеми. Все още има проблеми с пътната инфраструктура, канализацията е голям проблем, но тук когато казвам, че е необходима промяна, казвам с прискърбие, защото промяната звучи добре като дума, но не винаги е с положителен знак. Едно не може да ми се отрече – обичам си родния град, в него съм роден, в него ще си ида. Разказът за промяна на хора, които казват, че обичат София, и винаги е трябвало да са я обичали, независимо в коя роля – дали на гражданин, дали на общински съветник в опозиция, дали управляващ, внезапно разбират, че трябва да променят нещо, а промяната не е в положителен знак. Възмутен съм, вие знаете, когато заложихме и помолихме държавата в лицето на правителството на Петков да ни заложи в Плана на възстановяване 200 милиона лева за канализация, защото имаме готово проектиране, това ни беше отказано по чисто съображение защо София трябва да успее, докато не я управляваме ние. Ако обичаш града и там живеят и твоите деца, няма как да разсъждаваш по този начин.“

Това каза пред bTV Radio Прошко Прошков, кандидат за общински съветник в София от ГЕРБ-СДС. Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.