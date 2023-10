“Трябва да се изгради канализация и да се създадат пътни връзки между южната и северната част на София” Това каза в ефира на bTV Radio Вили Лилков - кандидат за кмет на столицата от "Синя София". “Така дисбалансът между двете части на столицата ще бъде преодолян. Софийска вода трябва в следващите години да обърне основно внимание в канализацията”, допълни той.

Цялото интервю с Вили Лилков може да чуете в прикачения звуков файл.