Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с директора на ТМПЦ-Варна Даниела Димова, която представя и други предстоящи събития в програмата на фестивала "Опера в Летния театър":

Музикално събитие от световна величина ще бъде премиерната постановка на „Аида“ на Франко Дзефирели на 14 и 15 юли от 21.00ч. В рамките на Опера в Летния театър – 2023 жителите и гостите на Варна ще се потопят в магическия свят на любимата Вердиева творба, която ще блести по-силно от всякога в костюмите, декора и сценографията на великия режисьор, роден точно преди сто години.

Маестро Дзефирели, несъмнено най-голямото име в оперната режисура, е истинска ренесансова личност. Ненадминат талант в реализирането на сюжети, в които костюми, сценография и драматично изпълнение достигат небивали висоти. Има две номинации за „Оскар“ и е носител на две награди БАФТА, две „Еми“ и пет отличия „Давид ди Донатело“. Пищните му постановки на опери от Верди, Пучини, Бизе и Моцарт задават златния стандарт в жанра, а филмите по творчеството на Шекспир му носят титлата „Сър“, с която го удостоява кралица Елизабет Втора. Дзефирели е прочут с изключителната си прецизност при пресъздаването на исторически детайли, а много спектакли по света все още се играят с неговите режисьорски решения. Нюйоркската Метрополитън опера е поставяла творби на Дзефирели над 800 пъти. Негови оперни спектакли се играят в Ла Скала, Ковънт Гардън, Виенската и Римската опери. Маестрото е работил със звезди като Гена Димитрова, Лучано Павароти, Пласидо Доминго, Мария Калас и много други.

Тази постановка на „Аида“ Дзефирели създава през 2001 г. по случай 100-годишнината от смъртта на Верди, специално за театъра в Бусето – родния град на композитора. Тогава от театъра споделят, че „противно на очакванията, по-малката сцена всъщност засилва илюзията за необятността на Древен Египет и аурата на екзотична тайнственост, която операта трябва да пресъздаде.“ Естетиката е типичната за Дзефирели и тази „Аида“ е точно толкова пищна, колкото версиите за по-голяма сцена.

Снимка: Лидия Лепорини

Държавна опера Варна урежда правата за постановката на Франко Дзефирели в колаборация с Националната опера и балет на Албания във възстановка на режисьора Стефано Треспиди. Двете представления дирижира маестро Якопо Сипари ди Пескасероли, първата вечер с Йоана Железчева, Михаела Берова, Валерий Георгиев, Свилен Николов и Деян Вачков в главните роли, а изненадата на втората вечер е световната прима Красимира Стоянова, която ще триумфира в една от коронните си роли – Аида. В ролята на Амнерис ще влезе албанската оперна певица Ивана Ожа.

За публиката на Опера в Летния театър шансът да се докосне в две вечери до света на Дзефирели в изпълнение на два изключителни солистични състава несъмнено ще е велико преживяване.

