В неделя (5 юли) от 19:30 ч. пряко от „Арена Ботевград“ bTV ще направи зрителите съпричастни с един от най-важните моменти за българския баскетбол през последните години – решителният двубой на националния отбор на България срещу Норвегия от FIBA EuroBasket 2029 Pre-Qualifiers. Срещата ще може да бъде проследена и онлайн на видеоплатформата VOYO.

Двубоят ще бъде белязан от завръщането на Александър Везенков в националния отбор на България. След впечатляващ сезон с екипа на Олимпиакос, в който триумфира с титлата в Евролигата и отново беше отличен като Най-полезен играч на турнира, звездата на европейския баскетбол ще поведе българските „лъвове“ в борбата за класиране на Европейското първенство.

Снимка: Любомир Асенов, LAP.BG

Везенков пропусна част от предишните квалификационни мачове заради контузия, но вече е напълно възстановен и се присъедини към лагера на националния отбор. Преди решителния сблъсък той заяви, че се чувства отлично и е готов да даде всичко от себе си за успеха на България: „Ще се борим докрай за победата!“.

Снимка: Любомир Асенов, LAP.BG

Срещата срещу Норвегия е от ключово значение за селекцията на Любомир Минчев. След поражението със 67:76 в първия двубой през февруари националите се нуждаят от победа с поне 10 точки, за да продължат към следващия етап на европейските квалификации. Именно затова двубоят в Ботевград е определян като един от най-важните за българския баскетбол през последните години. Националният отбор вече отправи силно послание към привържениците под мотото „Играем за едно знаме“, демонстрирайки мотивация и готовност за предстоящото изпитание.

Непосредствено преди двубоя, от 18:30 ч., баскетболните фенове ще могат да проследят специалното студио онлайн на VOYO, което ще ги подготви за голямата битка с анализи, ексклузивни включвания и всичко най-важно преди първия съдийски сигнал.

Не пропускайте баскетболния мач между България и Норвегия от FIBA EuroBasket 2029 Pre-Qualifiers – в неделя (5 юли) от 19:30 ч. пряко по bTV и онлайн на VOYO!