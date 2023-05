Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Светлана Тилкова- Алена, която разкрива целия хороскоп и коментира връчването на мандата на Мария Габриел в астрологичен план:

ОВЕН

От първия ден на двуседмичния период се налага да промените плановете си и да се въздържате от делови познанства, срещи и разговори, защото сте склонни към разправии. Крайно време е да се заемете с обмисляне на начинанията, за които отдавна мечтаете. Бързо и с лекота се справяте с обичайните си служебни задължения. Пред вас са четири почивни дни и един празничен. Очаквайте новина за приходи. Ако имате желание завършете вече започната работа. Досадни задължения ще ви развалят настроението, но пък ще получите признание. Деловите срещи ви носят очакваните резултати. Бъдете внимателни, ако се налага да шофирате. Не проявявайте прибързаност. Внимавайте да не се окажете под прицела на нечия омраза - например роднинска. Грижете се за здравето си.

ТЕЛЕЦ

През този двуседмичен период не обсъждайте разширяване на бизнеса си и смяна на работното място, за да не се окажете без работа. Не си струва заради нечии думи да правите такава саможертва във ваша вреда. Не следвайте чужди съвети, сякаш сте обсебени от чара на хората, които ви ги поднасят. Затова не осъзнавате, че ви подвеждат. Ако работите за някого, се съгласете да приемете подходящите и по ваше мнение печеливши допълнителни задачи. През четирите почивни и в празничния ден ако сте на работа не спорете. Запознанства, които няма как да избегнете, ви изпълват с досада. Ако си поставите за цел да ги съхраните, ще ви носят полза в бъдеще. Посветете се на задачи, свързани с вашето семейство. Не се карайте с близките си. Направете необходимите покупки за домакинството.

БЛИЗНАЦИ

От първия ден на периода емоцията, бликаща от вас, за пореден път блокира шансовете ви да постигнете добри резултати. Търпението и желанието за компромиси са във ваша полза, за да преодолеете служебните си проблеми. Ще срещнете хора, които биха били полезни за вас делови партньори. Очаквайте предложение за доходна работа, която ви съветвам да не отказвате. Струва ви се, че е натоварваща, но ще се справите блестящо. Седмицата ви подарява четири почивни и един празничен ден. Съветът ми е се оставите изцяло в ръцете на Съдбата, която ви закриля, стига да не сте прибързани и не допускате намеса в живота си на хора, които ви вредят. Причината за служебните ви проблеми е във вас, не я търсете в околните. Погрижете се за семейството си, като се отдадете на приятни емоции с вашите близки. Съхранете здравето си.

РАК

През този двуседмичен период се вглъбете в задълженията си и ще се справите с всичко, което сте си поставили за цел. Резултатите ви изпълват със задоволство. Подгответе за подпис документи и договори, за да подобрите финансовото си положение. Възможен е конфликт с ръководството. Не се противопоставяйте. През четирите почивни и един празничен ден работата ви спори. Ако сте колебливи, ще удължите времето за изпълнение на задачите и ще си създадете проблеми с колегите. Не са изключени разочаровани заради негативни думи, на ваш завистлив колега. Избягвайте запознанствата. Справяте се отлично със задачите си. В отношенията с близките ви ще настъпи спокойствие. Използвайте дните, ако сте свободни, за да пътувате или да прекарате заедно приятни часове.

ЛЪВ

През този двуседмичен период ви потискат съмнения във вашите възможности. Имате сили да ги преодолеете, ако не продължите да се вживявате в депресиите си - също нетипични. Началото на нови занимания е нежелателно, ако не са планирани предварително. Очакват ви промени. Не проявявайте амбиции дразнещи околните. Вашата сдържаност и такт ще бъдат оценени. Ще чуете добри новини. Четирите почивни и празничния ден ще запомните с разрешаването на много проблеми. Трудностите ви амбицират да докажете на какво сте способни. Затова сте изпълнени с надежди и планове, повечето от които са постижими. Работещите да бъдат дейни и търпеливи. Не отказвайте предложение за доходоносно начинание. Семейните разправии не трябва да ви притесняват. Обърнете внимание на близките си.

ДЕВА

От първия ден на двуседмичния период всички разговори ви носят полза. Съхранете хармония. Интуицията ви е тази, която ще ви предпази от служебни провали заради доверяване на неподходящи партньори. Бъдете внимателни, защото засиленият стремеж да увеличите приходите си ви печели враждебно отношение и проблеми в общуването. През четирите почивни и един празничен ден не е във ваша полза да предприемате промени на работното място. Не позволявайте емоцията да съсипе постигнатото от вас. Не се вживявайте в критиката на хората около вас, особено ако ви е от полза, дори и да ви е неприятна. Ако имате проблеми в отношенията, приемете, че сами сте виновни за срива и провалите, които са наказанието ви заради нежеланието да чуете мнението на на машите близки.

ВЕЗНИ

През целия период се пригответе за делови проблеми. Възможни са грешки, недоразумения и конфликти с вашите колеги заради неуредици, възникнали по време на ваше пътуване, но сега научавате за тях. Бъдете компромисни, премълчавайте, ако не можете да помогнете и не създавайте повод за разправии. Избегнете финансовите загуби заради импулсивни вложения. Стабилизирайте позициите си. Празничния и четирите почивни дни ви изненадват със странично влияние, което може да затрудни в значителна степен изпълнените на вашите планове. Стремите се към поставената цел, но е във ваша полза да бъдете коректни. Общуването в семейството ви носи радост, която може да бъде помрачена от неприятни задължения, заради проблеми на роднини, които настояват да им помогнете.

СКОРПИОН

През двуседмичния период се отдайте на работата си, за да завършите задачите си. Блокирайте действия на неприятели, които могат да ви навредят. Не реагирайте прибързано и емоционално. Вашият стремеж към ред и практичност са водещи в отношенията ви, но емоцията ви носи неприятности заради необмислени изказвания. Засилва се желанието ви да се противопоставяте, от което само губите. През четирите почивни и празничния ден се сблъсквате с неприятни новини, въпреки че не се отнасят за вас. Пътувайте делово за да се освободите от напрежението. Заредете се с оптимизъм, каквото и да се случва около вас. Оценете постигнатото до момента. Постарайте се да не налагате агресивно мнението си у дома. Вашата чувствителност вреди на здравето ви.

СТРЕЛЕЦ

От първия ден на двуседмичния период променете отношението към колегите си и ще постигнете желаната хармония. Длъжни сте да оцените реално вашите възможности и да не ги надскачате. При делови срещи бъдете тактични. Неочаквани обрати могат да променят плановете ви за периода, но не бива да съжалявате. Запазете спокойствие, каквото и да става около вас. През четирите почивни и в празничния ден бъдете отговорни, преценявайте думите и постъпките си. Успехът е с вас въпреки трудностите. Обмислете плановете си за нови проекти, ако сте преценили, че са печеливши за вас. Пътуванията са разрешени ако не сте зад волана, за да избегнете проблемите. В нервността си може да предизвикате финансови загуби. Съхранете личните си отношения и се грижете за здравето си.

КОЗИРОГ

През този период партньори ще ви помогнат да осъществите полезните промени в живота си. Бъдете готови за много работа, ако искате да изявите възможностите си. Решете делови проблеми. Очаквайте изплащане на закъснели хонорари. Деловите разговорите ще завършат с подписване на изгодни договори. За ваша изненада през четирите почивни и в празничния ден се справяте успешно с проблеми, създадени ви от ваши нови колеги. Бъдете отговорни, ако сте дежурни. Възможни са парични загуби, ако се съгласявате с всички предложения. Не се изкушавайте да се впускате в импулсивни и рисковани начинания. Новите ви идеи се осъществяват, ако цените помощта на околните. В личните ви отношения съществуват проблеми, които не можете да надмогнете. Здравето ви е нестабилно.

ВОДОЛЕЙ

През двуседмичния период активността ви дава очакваните резултати въпреки трудностите. Грешките на работното ви място, завистта на колеги и неочаквани препятствия пречат на ползотворната ви работа. Избягвайте изясняване на отношенията. Успехите ви зареждат с оптимизъм и с желание да сте още по-дейни. Избегнете непредвидени разходи. През четирите почивни и празничния ден, ако сте на работа отменете деловите срещи заради напрежение, създадено от противоречия. Бъдете прозорливи и не харчете дадените ви пари за ненужни покупки или удоволствие, защото късметът не е с вас и ще страдате от безпаричие. Проблемите у дома са преодолими, ако запазите спокойствие и проявите твърдост в мнението си по отношения на ваши роднини.

РИБИ

През двуседмичния период най-важното изискване към вас е да се предпазвате от рисковани действия, за да избегнете бъдещи проблеми. Бъдете внимателни и предпазливи. Постарайте се да не се включвате в странични разговори, защото ще се раздразните от загубеното време. Ако е във ваша полза не се колебайте да промените плановете си. Имате пред вас четири почивни и един празничен ден! Съветвам ви да се пазите от запознанства, които сякаш са перспективни в делови план, но но са свързани с рисковани инвестиции и загуба на пари. Вашите постижения зависят от деловото ви обкръжение. Време е да се замислите над личните си отношения, които пренебрегвахте месеци наред и са вече на ръба на ледената омраза и отдалечаване. Би било добре да си върнете хармонията в дома.

Луна в Телец - забранени са операциите на сливиците, на щитовидната жлеза, на гласните струни, лечението и ваденето на зъби.

Луна в Близнаци - забранени са операциите на белите дробове и трахеята, а също и на дланите.

Луна в Рак - забранени са операциите на стомаха, жлъчката, панкреаса и на гърдите, дори и пластичните и за увеличаване на бюста.

Луна Лъв - не бива да се правят операции на сърцето, кръста и диафрагмата, за да не се получат усложнения.

Луна в Дева - забранени са операциите на стомаха, жлъчката, черния дроб и далака, а също и козметичните за отстраняване мазнини от коремната стена, заради трудно зарастване на тъканите в посочените дни.

Луна във Везни - не са позволени операциите на бъбреците, пикочния мехур, бедрата, дори и да нямате травми, а сте решили да се подложите на изсмукване на мазнини.

Луна в Скорпион - забранени са операциите на половите органи, яйчниците, матката, има забрана и за операции на бъбреците.

Луна в Стрелец - забранени са операциите на черния дроб и далака, също и свързаните с донорство и кръвопреливане, ако е възможно да бъдат отложени.