СОФ Кънект-операторът на летище „Васил Левски“ - София и партньори от авио сектора се срещат за трета поредна година на Sofia AirCareer Port – кариерното изложение за търсещите възможности за работа и професионално развитие в авиационната индустрия. През 2025 г. форумът за първи път ще бъде част от „Кошер“ – едно от най-големите бизнес и кариерни събития в България, организирано от Тук-Там. Изложението ще се проведе на 17 септември в Интер Експо Център, като на щанда на Sofia AirCareer Port ще се представят седем водещи компании от авиационния сектор - SOF Connect, Avolta, BULATSA, Fly2sky, Latecoere, Lufthansa Technik Sofia и SSP.

Специална лекция на тема “Gen Z на гейта: Създаваме летището на бъдещето“ в рамките на форума ще направи Хесус Кабайеро – главен изпълнителен директор на СОФ Кънект на 17-ти септември от 11:30 до 12:00 ч. На нея той ще говори за младите специалисти, които СОФ Кънект привлича на борда си.

„Sofia AirCareer Port се превърна в платформа, която свързва младите таланти с авиационната индустрия и им показва колко разнообразни и смислени възможности предлага тя. Много се радваме, че тази година изложението е част от „Кошер“ – едно от най-големите кариерни събития в България. Това ни позволява да достигнем до още повече млади хора и да им покажем, че летище „Васил Левски“ - София е място, където Gen Z могат да изградят своето професионално бъдеще, основано на технологии, иновации и устойчивост.“, каза Хесус Кабайеро.

Звезден гост на щанда тази година ще бъде пилотът Марио Бакалов, който ще говори за пътя на успеха от 12:45 до 15:00 ч. Марио ще разкаже за детската си мечта и как остава в историята на родната авиация с приземяването на най-големия пътнически самолет в света – Еърбъс A-380 в София през 2016 г.

Повече информация за изложението и компаниите, може да бъде намерена на следния линк: https://sofia-airport.eu/bg/careerport/, а също и във Facebook на: Sofia AirCareer Port.

Sofia AirCareer Port „излита“ точно в 09:00 ч. на 17 септември и в 10:00 ч., а „полетът“ започва от Интер Експо Център.