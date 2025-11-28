Престижната церемония по връчването на годишните награди на Foreign Press Association in London (FPA) се проведе на 24 ноември 2025 г. в Лондон. Събитието, което в международните медийни среди често наричат „Журналистическите Оскари“, събра водещи представители на британския политически, обществен и медиен елит.

За първи път българин беше домакин на вечерта – журналистът г-н Васил Христов, президентът на FPA. Той е първият българин, избиран на този ключов пост от основаването на организацията през 1888 г. В обръщението си към международната журналистическа общност той подчерта силата и отговорността на словото:

„В нашата професия думите са нашите инструменти — понякога остри, понякога лекуващи, но винаги силни. Както казваме в България „една дума тежи повече от камък“. Нека винаги носим тази тежест с грижа, любопитство и съпричастност! И нека не забравяме, че, когато думите се използват със смелост и почтеност, те могат да променят света!“

Водещ на церемонията беше един от най-популярните британски комици Рори Бремнър, който внесе фин хумор и елегантност в официалната програма.

Най-важният момент на вечерта беше връчването на наградата за „Телевизионна история на годината“, която връчи лично президентът Васил Христов. Отличието беше присъдено на Кейти Нюман от Channel 4 News за разследването „The Case Against the Archbishop (Welby Interview)“ - „Случаят срещу архиепископа: интервю с Джъстин Уелби“ (Джъстин Уелби е настоящият архиепископ на Кентърбъри). Материалът предизвика значим обществен отзвук и доведе до оставката на Архиепископа на Кентърбъри, показвайки силата на разследващата журналистика.



Сред специалните гости бяха посланикът на България във Великобритания - негово превъзходителство г-н Тихомир Стойчев и съпругата му, поканени лично от г-н Христов. Присъствието им подчерта дипломатическата значимост на вечерта. На същата маса бяха още Франсин Лакуа — водещо лице на Bloomberg Television; Джеръми Боуен — емблематичен журналист на BBC; Зейнаб Бадауи — едно от най-разпознаваемите телевизионни лица във Великобритания; както и преподобната д-р Алисан Джойс, ректор на St Bride’s Church — „църквата на журналистите“ на Флийт Стрийт.

По време на церемонията беше връчена и наградата на фондация „Томпсън“, която повече от шест десетилетия подпомага развитието на качествената журналистика по света и поддържа тясна връзка с медийната група Thomson Reuters чрез своя корен и мисия. Наградата „Млад журналист на годината“ беше връчена от Лорд Джон Чанос, член на Камарата на лордовете и дългогодишен председател в управителните структури на Thomson Foundation.

Церемонията за поредна година утвърди FPA като водещ международен форум за признание на най-високите журналистически стандарти. А фактът, че организацията днес се ръководи от Васил Христов, подчертава нейния отворен, глобален характер и убеждението, че лидерството в журналистиката принадлежи на онези, които отстояват ценностите ѝ — независимо от националните граници.