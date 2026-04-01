Банкя се превръща в най-цветното място около София в първите априлски дни. На 4 и 5 април градът ще оживее с богата празнична програма за Лазаровден и Цветница – два дни, изпълнени с фолклор, детски таланти, музика, творчество и много пролетно настроение. Всички събития се организират от Столична община – район „Банкя“ и са част от Календара на културните събития на Столична община и Годишния календар на МКБППМН – Банкя.

Лазаровден в Банкя – традиции, ретро влак и „Великденска сцена на таланта“

На 4 април празникът започва още в 9:00 ч. с литургия в параклиса „Св. Лазар“ в кв. Михайлово . Малко по-късно, в 9:30 ч., лазарки от Банкя ще посрещнат гостите, пристигащи с ретро влака – едно от най-очарователните преживявания, които превръщат празника в истински спектакъл на традициите.

От 10:00 до 16:00 ч. парк „Ротонда“ ще бъде домакин на „Великденска сцена на таланта“ – целодневен празник с фолклорни изпълнения, вокални групи, танцови състави и творческа работилница за великденски картички с художничката Диана Шингарова .

Сред акцентите са фолклорната програма „Ой, Лазаре, Лазаре“, участието на ТК „Пендарите“, „Пъстра китка“, „Имане“, вокалната група от ФА „Банкя“ към читалище „Отец Паисий – 1928“, както и детските таланти от Вокална група „Жълтици“ – Чепинци. На сцената ще се изявят още Вокално студио „Даймънт“, Център за изкуство „Зорница“, Вокална група „Палави ноти“ и Вокално-театрална формация „Врабчета“.

Цветница – ден на младите таланти и пролетното настроение

На 5 април празничната атмосфера продължава от 12:00 до 15:00 ч. отново в парк „Ротонда“ с второто издание на „Великденска сцена на таланта“ .

Публиката ще се наслади на фолклорните изпълнения на първолаците от 78. СУ „Христо Смирненски“, както и на 9-годишния цигулар Петър Цветанов, вокална школа „АрТина“, детска вокална група „Смехоранчета“, както и на обичаните „Сладки пуканки“ и SWEET TEENS от Националния дворец на децата. Финалът е поверен на Емилиян Бърдарски – млад талант от Банкя, който винаги успява да спечели сърцата на публиката.

Празник за цялото семейство

Двата дни в Банкя обещават да бъдат истински празник за сетивата – съчетание от български традиции, детско и младежко творчество, музика и пролетна енергия. Ако търсите място, което да ви зареди с настроение, да ви върне към корените и да ви подари красиви моменти с близките – Банкя ви очаква.