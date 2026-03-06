За 20 години присъствие в България Kaufland е създал добавена стойност за близо 13.7 млрд. евро за българската икономика. Това показват данните от финансов доклад на ритейлъра, представен пред медии по повод 20-ата годишнина на веригата в България. За същите две десетилетия известната търговска верига е изплатила над 1 млрд. евро данъци и такси и близо 1 млрд. евро заплати, което се превръща в реална подкрепа за бюджета на страната и за хиляди семейства.

Към днешна дата директният икономически принос на компанията възлиза на 2,2 млрд. евро годишно, а когато се отчете и ефектът върху доставчици, партньори и заетостта, общото въздействие върху икономиката надхвърля 4 млрд. евро.

„Всяко работно място в ритейлъра поддържа 6 други и така сумарно за реализация на бизнеса ни се поддържат близо 50 000 работни места. За 20 години, освен, че се превърнахме в един от най-големите частни работодатели в страната, ние генерираме социално-икономически отпечатък в размер на повече от 1% от годишния брутен вътрешен продукт на държавата за една година“, заяви по време на събитието изпълнителният директор на "Kaufland България" Иван Чернев.

Данните показват още, че общият брой служители на Kaufland е нараснал с над 360%, достигайки близо 8801 души през 2025 г. Паралелно с това компанията поддържа устойчив фокус върху равните възможности, като делът на жените мениджъри се запазва устойчиво през годините в размер на над 50%.

Приоритетни инвестиции в асортимент и качество

Kaufland е търговската верига на дребно с най-богат асортимент от 24 000 хранителни и нехранителни стоки у нас. От откриването на първия магазин в Пловдив през 2006 г., броят на предлаганите продукти е нараснал с 22%, а с 21% е увеличен делът на продуктите от български доставчици и производители. 20% ръст се отбелязва и на наличието на т. нар. „специални продукти“ – био, веган, безлактозни и безглутенови стоки.

Само през 2025 г. осъществената продукция плодове и зеленчуци от български производители достига близо 81 млн. лв. По Програмата за договорно изкупуване на ритейлъра, която стартира през 2019 г., реализираната продукция за изминалата година е два пъти повече от годината на старта.

И към 2026 г. ритейлърът продължава да е единственият ритейлър в България, който инвестира ежегодно в международни сертификати за качество. Извън това, инвестицията в качество продължава да е сред приоритетните в компанията, като за 20-те години у нас те надхвърлят 2.1 млн. евро. Броят на извършените за периода проверки също е впечатляващ – над 300 000 проверки и лабораторни анализи.

Един покрив, много възможности за местния бизнес

През тези 20 години влиянието на Kaufland е осезаемо и извън директните показатели. Непреките икономически въздействия за периода възлизат на 1,7 млрд. евро. Зад тази статистика стоят десетки подкрепени бизнеси, услуги и работни места, поддържани, за да осигурят бизнеса на ритейлъра. С концепцията си One Stop Shopping Kaufland дава възможност на други компании да растат заедно с нея, давайки им възможност да оперират на територията на веригата. Под покрива и на паркингите на ритейлъра вече функционират 766 обекта от 50 бранша. Общата площ на обектите, които добавят стойност за клиентите, достига 40 053 кв. м, което е съпоставимо с площта на цял търговски център.

Над 150 000 тона спестени въглеродни емисии

Наред с икономическия си принос, Kaufland България отчита и конкретни резултати в областта на устойчивото развитие. От 2022 г. насам компанията използва над 400 000 MWh електроенергия от възобновяеми източници, чрез което са спестени над 150 000 тона въглеродни емисии.

Част от прехода към по-устойчива мобилност са и електрозарядните станции на компанията. От 2018 г. досега на тях са заредени над 2 300 kWh електроенергия, което е дало възможност за екологичен пробег от приблизително 12 000 километра. Това разстояние е сравнимо с пътя от София до българската база на остров Ливингстън в Антарктика.

Над 500 000 евро годишно за социални проекти, ученици и деца

От 2022 г. насам реализираните социални проекти, част от ESG политиката, са сред основните приоритети на компанията. Всяка година инициативите в областта на добрата храна, подкрепата за местните общности и опазването на природата се увеличават с около 10%. Над 50 са проектите, които се реализират годишно в ключовите за компанията направления – опазване на околната среда, подкрепа за българските образование и култура и подкрепа за децата у нас. Общата нетна сума на дарения и инвестиция в социални проекти възлиза на над 700 000 евро за 2025 г.

Подробна информация за икономическото въздействие на Kaufland България (2006 – 2026 г.) може да бъде намерена тук: https://www.kaufland.bg/moyat-kaufland/aktualno/20-godini-kaufland-bulgaria.html