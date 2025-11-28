В месеца, посветен на осведомеността за насилието над деца, на дискусионно събитие под мотото „[НЕ]ПОПРАВИМОТО: в очакване на работещи решения“ представители на българските институции, неправителствения сектор, експерти и медии обсъдиха резултатите от национално представително проучване за нагласите на българите към насилието над и сред деца, проведено от фондация „Лъчезар Цоцорков“ (организатор на срещата) в сътрудничество с изследователска агенция ЕСТАТ. Данните показват следното:

Двойно повече хора до 35 години са преживели насилие от възрастен, сравнено с поколението 55+.

Има реален ръст на насилието над и сред деца при последните две поколения.

Близо 15% от българите считат, че децата сами са провокирали насилието над тях.

Две трети от запитаните не знаят, че е възможно подаването на анонимен сигнал за насилие над дете.

Събитието бе официално открито от омбудсмана на Република България Велислава Делчева. Проблематиката на втория етап от проучването бе обсъдена в два дискусионни панела, в които участваха министърът на правосъдието Георги Георгиев, Наталия Михалевска, заместник-министър на образованието и науката, Иван Кръстев, заместник-министър на труда и социалната политика, Ивайла Касърова, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, Татяна Предова, експерт към дирекция „Приобщаващо образование“ на МОН, психолози, обучители и медиатори.

„Като общество трябва да формираме нулева толерантност към насилието и тормоза и да не го приемаме като нормално, неизбежно или част от израстването. Промяната може да бъде постигната само с подкрепата на всеки един от нас“, каза Велислава Делчева, омбудсман на Република България. „Събитие като днешното дава нова практическа насоченост на работа на органите за закрила в защита правата и интересите на децата, защото те адресират пътя на обществените нагласи и мерките за тяхната проява. Децата разчитат на възрастните, институциите и обществото да ги защитят в тежките моменти“, допълни още тя.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев благодари на както на фондация „Лъчезар Цоцорков“ за сътрудничеството, така и на Национална мрежа за децата и ефективната работа на Националния институт на правосъдието, които подпомогнаха присъединяването ни към механизма Inspire. „Заявявам категоричния ангажимент на държавата за подготовката на адекватна законодателна уредба, което би било възможно чрез провеждането именно на такъв задълбочен експертен дебат с участието на всички институции“, каза той и допълни: „В рамките на работната група за изработка на законопроекта за детското правосъдие работим много интензивно с представители на фондацията, с всички важни и допринасящи с усилията си за подобряване на средата неправителствени организации, но и с всички български институции.“ По думите му именно това е формулата, която ще даде отговор на въпроса какъв да бъде моделът на работа.

Резултатите от проучването показват изключително тревожен факт – все още голяма част от българите считат, че децата сами провокират насилието над себе си. Запитани директно дали според тях децата, жертва на насилие, сами са си виновни, положително отговарят близо 15% от респондентите, което води до прехвърляне на вина и отговорност върху жертвите.