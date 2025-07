На 15 и 16 юли в Банкя ще се проведе мултижанровият спектакъл „Богини на водата“, част от фестивала „Горещляци“ – празници на минералната вода, здравето и дълголетието. Проектът съчетава театър, танц, слово, визуални изкуства и 3D мапинг върху сградата на Централната минерална баня.

„Символът на Банкя е водата, а водата е почитана и обожествявана от древността. Решихме да видим как младите хора ще пречупят през себе си идеята за богините“, обяснява Виолета Янушева, ръководител на проекта от Сдружение „Благ ден“.

В спектакъла участват над 40 младежи, водени от екип от експерти, хореографи и сценаристи. Танците включват съвременна хореография с елементи от гимнастика, хип-хоп и дори огнени изпълнения. „Съчетаваме пластика с натуралното движение на децата, за да изразим емоцията искрено“, допълва хореографът Грета Пенчева.

Историята преплита митология и съвремие. Зад художествените решения стои и целта да се върне младите хора към социалното общуване. „Създадохме приятелства, обменихме идеи и показахме, че има и други млади хора – такива, които искат да бъдат чути“, казва авторката Ванеса Тодорова, участник в ателие „Слово“.

Спектакълът започва в 20:30 ч. пред Централната минерална баня в Банкя. Входът е свободен.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с ръководителя на проекта "Богини на водата" Виолета Янушева, експерта в ателие «Танци» Грета Пенчева и младия участник от ателие «Слово» Ванеса Тодорова: