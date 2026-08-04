В първите дни на август bTV Radio поставя началото на дългосрочна обществена кампания, посветена на доброволчеството и хората, които ежедневно отделят от времето, знанията и енергията си в полза на обществото. Инициативата има за цел да насочи общественото внимание към необходимостта от приемането на Закон за доброволчеството, нормативна рамка, която да регламентира, защити и насърчи доброволния труд в България.

През целия август ефирът на bTV Radio ще бъде отворен за историите на хората, които застават там, където обществото има най-голяма нужда от подкрепа. В следобедния блок „За града“ слушателите ще чуят разкази за доброволчеството във всичките му проявления, от помощта за възрастни хора и подкрепата за образованието на деца до участието в издирвателни акции, реакцията при бедствия и кризисни ситуации, както и грижата за бездомни животни. Кампанията ще потърси отговор на въпросите какво мотивира тези хора да помагат безвъзмездно и с какви предизвикателства се сблъскват в ежедневната си работа.

Още през първата седмица на август слушателите ще се срещнат с доброволците от Sofia Helpers, отряда за бързо реагиране на столицата, както и с екипа на „Бандата на 1500-те“, сдружение, което ежедневно полага грижи за бездомни животни. Кампанията е безсрочна и има амбицията да направи по-видими труда, отдадеността и усилията на доброволците в България, както и да превърне ефира на bTV Radio в пространство за смислен обществен разговор по темата.

От септември инициативата ще продължи и в публицистичното предаване „Важното, казано на глас“, където ефирът ще даде трибуна на обществени личности, представители на доброволчески организации, експерти и народни представители, от които зависи изработването и приемането на Закон за доброволчеството. Вече повече от две десетилетия различни законодателни инициативи по темата не достигат до успешен финал. Целта на bTV Radio е да срещне в открит разговор доброволците и законодателите, за да бъдат чути всички гледни точки и да се насърчи създаването на закон, който реално да подкрепя и улеснява доброволческия труд.

Кампанията ще бъде представена от екипа на bTV Radio чрез водещите на предаването „За града“ Надежда Василева, Лили Ангелова, Светослав Николов и Георги Митов, както и от Надежда Василева и Лили Ангелова в публицистичното предаване „Важното, казано на глас“. Със своя професионален опит и ангажираност те ще дадат гласност на историите на доброволците и ще бъдат посредник в диалога между гражданското общество и институциите.

Инициативата е естествено продължение на мисията на bTV Radio и на bTV Radio Group да подкрепя значими обществени каузи, да насърчава активното гражданско участие и да създава съдържание с реална обществена стойност. В основата на кампанията стоят ценностите на медията, отговорност, доверие, съпричастност и стремеж към позитивна промяна. Чрез силата на ефира bTV Radio вярва, че може да даде видимост на хората, които променят обществото с личния си пример, и да допринесе за изграждането на по-устойчива среда за доброволчество в България.