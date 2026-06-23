bTV Media Group представя новото поколение на своите дигитални платформи - btvnovinite.bg и btvsport.bg. Изградени върху нова технологична инфраструктура, те предлагат обновен дизайн и разширени функционалности, съобразени със съвременните потребителски навици. С тази важна стъпка в дигиталната си трансформация bTV продължава да развива модерна, достъпна и устойчива екосистема за новини, спорт и видео съдържание.

Интеграцията на bTV Radio в btvnovinite.bg дава възможност на потребителите да слушат на живо радиосъдържание директно през платформата, като едновременно разширява дигиталния обхват на bTV Radio и предоставя допълнителен удобен канал за достъп до новини и актуална информация. Така аудиторията може да следи важните събития и в движение – независимо дали пътува, шофира или е в ситуации, в които видео потреблението не е възможно.

В основата на обновените платформи е потребителското изживяване - с по-висока скорост, по-интуитивна навигация и лесен достъп до съдържание от всяко устройство. Паралелно с това са разработени и нови мобилни приложения за iOS и Android, чрез които потребителите могат да следят в реално време най-важните новини, спортни събития и видеоматериали.

„Нашият фокус е върху развитието на иновативни продукти, които поставят потребителя в центъра на всичко, което правим. Инвестираме в технологии и решения, които ни помагат да разбираме по-добре нуждите на аудиторията и да предлагаме качествено, релевантно и ангажиращо съдържание.

Днес реализираме пореден важен етап от нашата дигитална трансформация и част от дългосрочната ни стратегия да бъдем лидер в съвременната медийна среда. Стремим се да създаваме стойност за потребителите, да разширяваме възможностите за нашите партньори и активно да формираме и надграждаме тенденциите в потреблението на съдържание.“ - заяви Велимира Петрова, изпълнителен и търговски директор на bTV Media Group.

„Съвременната аудитория очаква повече от един уебсайт - очаква бърз достъп до надеждно съдържание, без значение кога, къде и от какво устройство го потребява. Именно с тази идея създадохме новите btvnovinite.bg и btvsport.bg. Те съчетават технологии, нови видео формати, AI-базирани функционалности и по-добра достъпност в едно цялостно дигитално изживяване. За нас това е още една важна стъпка в изграждането на модерна дигитална екосистема, в която технологиите не са самоцел, а инструмент, който прави качественото съдържание по-достъпно, по-бързо и по-близо до хората.“ - коментира Борислав Чоранов, ръководител на отдел „Дигитална трансформация“ в медийната група.

Сред ключовите нововъведения е новото вертикално видео потребление (9:16), съобразено с актуалните навици за консумация на съдържание през мобилни устройства. То осигурява удобен достъп до видео във формат, предпочитан от съвременната аудитория. Благодарение на единната система за регистрация и достъп (Single Sign-On), потребителите могат безпроблемно да използват bTV+, btvnovinite.bg и btvsport.bg с един профил.

Новата платформа btvnovinite.bg е разработена с фокус върху достъпността и равния достъп до информация. Тя включва функционалности като преобразуване на реч в текст (Speech-to-Text), преобразуване на текст в реч (Text-to-Speech), автоматично генерирани субтитри и възможност за настройка на размера на четивния текст, които подпомагат потребителите с различни потребности и предпочитания при потреблението на съдържание.

Потребителите могат да се включват активно в новинарския процес чрез интеграцията на „Аз, репортерът“ в новото мобилно приложение на btvnovinite.bg, като изпращат снимки, видеа и сигнали директно до редакцията на bTV. „Аз, репортерът“ е първата в България телевизионна и дигитална платформа за зрителски сигнали и авторско съдържание, които намират място в новинарските емисии, публицистичните предавания и онлайн проектите на bTV.



Особено значима е трансформацията на спортната екосистема на bTV. Новият btvsport.bg предлага богато спортно съдържание, надградено с данни в реално време - резултати на живо, проследяване на мачове, подробни статистики, информация за предстоящи срещи и исторически архиви. Платформата включва и допълнително отразяване на големи спортни форуми, като Световното първенство по футбол, с актуална турнирна схема, динамично обновяващи се резултати в реално време и детайлна информация за всяка фаза на надпреварата. Сред новостите са още избор между светла и тъмна тема на интерфейса, връзка към стрийминг платформата VOYO, оптимизирана видео инфраструктура и автоматизирани системи за обработка и визуализация на спортни данни. Те осигуряват по-бърз достъп до актуална информация и по-пълноценно потребителско изживяване за спортните фенове.

bTV Media Group подготвя още една технологична изненада - нова платформа за метеорологично съдържание, която ще обедини експертизата на утвърдения екип синоптици на bTV с модерни дигитални функционалности за проследяване на времето, прогнози, анализи на климатични явления и процеси. Платформата ще бъде представена в началото на месец юли.