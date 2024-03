В спортната рубриката ,,До последната секунда’’ се насочваме към границите на човешките възможности и се вглеждаме в детайлите на най-тежките маратонски плувания в света, предизвикателствата в ледените води и големите български постижения в открити води, дело на плувеца ни Цанко Цанков, като говорим за плуване с мащабни постижения.

,,Всяко едно високо постижение в спорта се дължи, по моя преценка, около 70 % на психична основа, но всеки един голям успех винаги е съвкупност от множество фактори. Големите постижения предполагат много добра физическа и психологическа подготовка и един много добър режим на натоварване и възстановяване’’- разказа Цанков пред bTV Radio. От началото на кариерата си той е изплувал над 53 хиляди километра в тренировки и състезания, което е повече, отколкото обиколката на Екватора.

Колко екстремни са ледените плувания, кои са най-големите предизвикателства на маратоните в открити води и колко важна е ролята на родителите в избора на спорт - всичко това чуйте в интервюто в прикачения файл.

Your browser does not support the audio element.

Цанков Цанков е роден в Бургас и тренира плуване от малък. Първото му голямо спортно постижение е преплуването на акваторията на Бургаския залив през 2019 година. Преди броени дни той добави в историята на българското плуване и две Световни титли по плуване - в ледени води в Талин, Естония на 200 м. и на 450 м. свободен стил, поставяйки и световни рекорди в тези дисциплини във възрастовата група 30-39 годишни.

Следващата голяма цел пред плувеца ни е в началото на април - преплуването на протока Кук в Нова Зеландия. Това състезание е част от веригата Ocean 7, която обединява най-тежките плувни маратони в света. До момента българинът има завършени два маратона от Ocean 7, като 36-годишният бургазлия успешно вече преплува Гибралтарския проток (16 км), както и протока Каталина (32 км).