Между 23 юни и 1 юли 2025 г. България ще посрещне една от големите фигури на съвременната класическа музика – световноизвестния кларинетист и диригент Чарлз Найдик. По покана на Софийската филхармония той ще изнесе две изключителни концертни вечери в София и ще проведе поредица от майсторски класове и образователни събития, насочени към млади музиканти и професионалисти.

Определян от японското издание Record Geijutsu като „най-великият кларинетист на нашето време“ и от The New Yorker като „артист с необикновени качества“, Найдик впечатлява публиката с виртуозната си техника, дълбоко музикално разбиране и способността да съчетава класика и съвременност в единна художествена визия.

Столичната публика ще има възможност да се наслади на два концерта с участието на Чарлз Найдик:

• 26 юни, 19:00 ч., Зала „България“

Солист в Концерта за кларинет на Арън Копланд, под диригентството на Мануел Тевар и в компанията на мецосопраното Виолета Радомирска. В програмата са включени още Симфония №1 „Йеремия“ от Ленард Бърнстейн.

• 27 юни, 19:00 ч., Камерна зала „България“

Камерна вечер с квартет „Филхармоника“ и Найдик, в която ще прозвучат две емблематични произведения от камерната литература – кларинетните квинтети на В. А. Моцарт и Йоханес Брамс.

Паралелно с концертната си дейност, Чарлз Найдик ще сподели своите знания и опит чрез няколко образователни формата:

23–25 юни, София – Майсторски клас по кларинет за студенти и професионалисти (Студио Музика, Концертен комплекс „България“)

24 юни, 19:00 ч. – Лекция-дискусия на тема „Сонатите на Брамс – нови прозрения в камерния диалог“ (вход свободен, Студио Музика)

28 юни – 1 юли, Варна – Интензивен майсторски клас по кларинет и камерна музика, организиран съвместно с Националното училище по изкуствата „Добри Христов“

Чарлз Найдик е уважаван интерпретатор както на класически, така и на съвременен репертоар. Работил е с композитори като Елиът Картър и Милтън Бабит, и е осъществявал премиери и исторически интерпретации на творби от Моцарт и Копланд. Изнася концерти по цял свят с водещи оркестри и е редовен участник в камерни формации, като прочутия духов квинтет на Ню Йорк.

В ролята си на педагог Найдик обучава в някои от най-престижните музикални институции в САЩ – The Juilliard School, Manhattan School of Music, Mannes School of Music и CUNY Graduate Center. Заедно със съпругата си, кларинетистката Аяко Ошима, основава фондация „Artena“, чиято мисия е да насърчава диалог между културите чрез изкуство и образование.

Програмата с участието на Чарлз Найдик е организирана от Софийската филхармония, с партньорството на Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ във Варна.

Входът за лекцията-дискусия на 24 юни е свободен.

Билети за концертите се предлагат на касата на Зала „България“ и онлайн.