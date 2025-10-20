На 20 октомври светът отбелязва Международния ден за информираност относно афазѝята (International Aphasia Awareness Day) – обявен за първи път през 2001 г. от Международната асоциация по афазѝя (International Aphasia Association – AIA). Денят цели да привлече вниманието на обществото към милионите хора по света, които губят способността си да общуват след мозъчно увреждане.

Афазѝята – невидимата последица след инсулт

В България хиляди хора след инсулт живеят с афазѝя – придобито нарушение на способността за комуникация, което не засяга интелекта, но променя живота им изцяло. Въпреки тежестта на това състояние, НЗОК не финансира специализирано лечение за афазѝя, а пациентите и техните близки често не получават насока към подходящ специалист. Липсата на достатъчно логопеди, обучени за работа с афазѝя, допълнително утежнява ситуацията и оставя засегнатите без реална възможност за възстановяване и социално включване.

Гласът на Асоциацията за инсулт и афазѝя

От своето създаване преди 5 години, Асоциацията за инсулт и афазѝя (АИА) последователно защитава правата на хората с афазѝя. Чрез национални кампании, обучения и проекти организацията цели да установи реалните потребности на засегнатите и да създаде работещи инструменти за подкрепа.

През изминалата година АИА създаде първия наръчник за хора след инсулт и с афазѝя, който подпомага както пациентите, така и техните близки да разберат своето състояние и да получат подкрепа в първите месеци след инцидента.

През тази година организацията реализира проекта „Аз общувам при афазѝя: в лекарския и стоматологичен кабинет", финансиран от Програма „Социални иновации" на Столична община. Проектът създава отпечатани комплекти езикови карти и безплатен софтуер, като техен дигитален вариант, с което се улеснява комуникацията на хората с афазѝя по време на медицински прегледи – конкретен инструмент, който ще облекчи достъпа до здравни грижи и ще подобри качеството на живот на засегнатите.

Благодарност към логопедите и апел за действие

Като член на Международната асоциация по афазѝя и единствена пациентска организация в страната, защитаваща правата на пострадалите от инсулт и афазѝя, Асоциацията за инсулт и афазѝя изказва искрена благодарност към всички логопеди в страната, които, въпреки трудностите, продължават да помагат на хората с афазѝя и техните семейства. Същевременно, АИА нееднократно подчертава, че липсата на здравна информираност сред близките и дори сред медицинските специалисти често води до пропуснат шанс за възстановяване.

„Мълчанието не е избор – то е последица. Но с навременна терапия може да се преодолее", напомнят от организацията.

Поглед напред: програма за следващите 5 години

Асоциацията за инсулт и афазѝя, съвместно с група общински съветници и Факултета по науки за образованието и изкуствата, създаде Програма за развитие на услугите за хора с афазѝя за следващите пет години, приета от Столичния общински съвет и заложена в бюджета на Столична община.

По програмата се предвижда изграждането на 10 кабинета за безплатно лечение на афазѝя, като се очаква кметът на София да предприеме първите стъпки за нейното реализиране през тази година.

Това ще бъде първата в страната система за речева рехабилитация след инсулт, финансирана с общински средства – реален шанс за хиляди българи да възстановят гласа си.

Ако вие или ваш близък имате афазѝя

Ако вие, ваш близък или човек, когото познавате, е преживял инсулт и е загубил частично или напълно способността си да комуникира, вероятно се касае за афазѝя. Това състояние може да се повлияе положително от терапия с логопед, който има опит в това направление.

Свържете се с Асоциацията за инсулт и афазѝя (АИА):

Национална линия за подкрепа: 0700 11 404

Електронна поща: [[email protected]](mailto:[email protected])

Уебсайт: [www.stroke.bg](http://www.stroke.bg)

Не чакайте — колкото по-рано започне терапията, толкова по-голям е шансът за възстановяване!