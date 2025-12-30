През декември Destiny Quartet, най-популярният български струнен квартет в България, завладя публиката в Ловеч, Ямбол, Русе, Шумен и Плевен с концерт-спектакъла „Любов без граници“. Гергана Алексиева (цигулка), Венета Гудева (цигулка), Александрина Митева (виола) и Мая Михайловска (виолончело) съчетаха виртуозност, страст и неподправено артистично очарование, представяйки любими класически и съвременни произведения в уникални интерпретации.

За талантливите и красиви момичета от квартета изкуството е смисъл, начин на живот и емоция, която расте и се развива с много труд и вдъхновение. В този дух Destiny Quartet, в рамките на турнето си, реализираха съпътстващи събития „Подкрепа на младите таланти“ - емоционални и непринудени срещи, в които те споделиха сцената, опита и вдъхновението си с деца–инструменталисти от градовете домакини на концертите.

Срещи, които вдъхновяват

Ловеч

В Ловеч, водени от порива си да дават криле, дивите от Destiny докоснаха сърцата на всички в залата, подарявайки специален момент на младата пианистка Мария-Луиза Малешкова.

15-годишната музикантка откри вечерта с великолепно изпълнение на „Тиха нощ, свята нощ“, което накара публиката да усети нейния талант. Мария-Луиза сподели, че още от ранна възраст музиката заема централно място в живота ѝ и винаги е била нейно вдъхновение, а поканата да участва в концерта на Destiny Quartet определя като сбъдване на своя мечта.

Ямбол

В Ямбол виртуозните изпълнителки се срещнаха с възпитаници на школите в Общински детски комплекс – Ямбол. С усмивка и споделеност на музиката те подариха на децата вяра и увереност по пътя им към голямата сцена.

Русе

Различна и незабравима – такава беше срещата на Destiny с децата от Националното училище по изкуствата в Русе. Малките музиканти надникнаха зад сцената, включвайки се в подготовката на концерта – от настройването на микрофоните до преживяването на истинска концертна атмосфера.

Шумен

Инициативата „Подкрепа на младите таланти“ в Шумен срещна квартета с деца, ориентирани към джаз и поп музика. Творческият урок, проведен в Регионалната библиотека на града, остави след себе си радост, вдъхновение и усмивки.

Плевен

Със специален и изключително вълнуващ концерт талантливите дами отбелязаха финала на своето последно турне за годината в Плевен - родния град на Гергана Алексиева (Гери), двигателят на формацията. Срещата с децата от музикалното училище в града, което Гери е завършила, бе особено сърдечна и вдъхновяваща. Младите музиканти от класа по цигулка на Елена Николова и Деница Златева приеха предизвикателството да свирят на открито в студената вечер и откриха музикалното събитие със скица от Марин Големинов.

Именно в Плевен се ражда и идеята за разширяване на инициативата – създаване на летен лагер, в който децата да разучават музиката на Destiny Quartet с менторството на самите изпълнителки. Този проект е вдъхновен от желанието на младите таланти да бъдат по-близо до музиката и изкуството, а членовете на квартета с радост се обединяват около идеята.

Гергана Алексиева споделя, че ключова роля в бъдещото развитие на инициативата би имала връзката между децата и композитора Маурицио Абени. Тя го определя като изключителен педагог и музикант, чиято работа в областта на композирането и опитът му с различни музикални стилове биха могли да обогатят и разнообразят обучението на младите таланти. Според нея Абени би бил вдъхновяваща сила и ценна подкрепа за по-нататъшното развитие и реализация на „Подкрепа на младите таланти“.

Мисията да сбъдваш

Всъщност идеята за инициативата „Подкрепа на младите таланти“ възниква напълно естествено с присъединяването на Александра Митева (Али) към Destiny Quartet. Срещата ѝ с формацията на концерт в Бургас започва като мечта – един ден да застане до тях на голямата сцена. Днес, четири години по-късно, Али вече е неразделна част от Destiny и една от нейните виртуозни изпълнителки. „А за да бъдеш част от тази инициатива, е нужно единствено желание и любов към музиката“ , споделят таланливите музикантки. Според момичетата от квартета изкуството е смисъл, начин на живот и емоция, която расте и развива своя потенциал с много труд и вдъхновение. Протегната ръка към малките артисти е сила, която дава посока. „Нашата цел е да предадем опита си и да покажем, че музиката може да бъде професия с радост, удовлетворение и истински смисъл“, допълват дивите от струнната формация.

Чрез творчески уроци, работилници и лични срещи талантливите изпълнителки не само подаряват незабравими емоции на своята публика, но и изграждат платформа за развитие на младите таланти, вдъхвайки им увереност, смисъл и любов към музиката.

През 2026 година Destiny Quartet подготвя нов проект на световно ниво, чийто старт ще бъде даден в София и ще предложи изцяло ново сценично преживяване за публиката. Но независимо от бъдещите планове, мисията на най-популярния български струнен квартет остава непроменена –, вдъхновение, музика и подкрепа за младите таланти, защото те, момичетата от Destiny знаят как да сбъдват мечти.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост — NextGenerationEU.

