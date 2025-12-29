В най-празничен месец на годината Гергана Алексиева (цигулка), Венета Гудева (цигулка), Александрина Митева (виола) и Мая Михайловска (виолончело) от Destiny Quartet подариха време за музика, емоция и споделеност на своите почитатели, представяйки най-новия си албум „Любов без граници“. По време на концертите се проведоха и съпътстващи събития „Подкрепа на младите таланти“ – емоционални и непринудени срещи, в които музикантите от Destiny споделиха сцената, опита и вдъхновението си с талантливи млади инструменталисти от градовете домакини на музикалните събития.

След нестихващите овации в Ловеч и впечатляващото шоу в Ямбол талантите от Destiny завладяха и Русе с незабравима предколедна вечер. Бурните овации контрастираха със студа, а танците и веселият дух заразиха всички присъстващи.

Различна и незабравима – такава беше срещата на талантливите изпълнителки с децата от Националното училище по изкуствата в крайдунавския град. Малките музиканти проявиха любопитство и откриха света зад сцената, ставайки част от подготовката на концерта – от настройването на микрофоните до това как звучи цигулката в истински концертни условия.

С режещ студ и мраз Шумен посрещна Destiny, но енергията и аплодисментите на публиката стоплиха момичетата от струнната формация и направиха концерта наистина незабравим.

Инициативата на квартета „Подкрепа на младите таланти“ този път ги срещна с деца музиканти, ориентирани към джаз и поп музика.Творческият урок се проведе в Регионалната библиотека на града и, разбира се, остави следа от усмивки след себе си.

Със специален и много вълнуващ концерт дамите от формацията отбелязаха финала на своето последно турне за годината в Плевен. Срещата с децата от музикалното училище в града бе особено сърдечна и вдъхновяваща. Малките музиканти от класа по цигулка на Елена Николова и Деница Златева приеха предизвикателството да свирят на открито в студената вечер и поставиха началото на музикалното събитие със скица от Марин Големинов.

Красотата и вдъхновението са част от успеха на виртуозните изпълнителки от Destiny Quartet, но истинската им сила идва от това, че те могат да блестят заедно на сцената.

Момичетата от най-популярния български струнен квартет благодарят на всички, които станаха част от концерт-спектакъла „Любов без граници“, и уверяват, че ще продължат да сбъдват детски мечти чрез инициативата си „Подкрепа на младите таланти“.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост — NextGenerationEU.

Медийни партньори на събитията са bTV Radio и Radio NJOY