На 12 август, когато е Международният ден на младежта, район „Банкя“ започва изпълнението на проекта „Слушай Банкя 3: Слушай себе си“ по Програмата на Столична община „София – град на младите активните“.

Едноименният концерт „Слушай Банкя: Слушай себе си“ ще се проведе на 12 август от 19:30 ч. в Парк „Ротонда“, Банкя.

Ако си човек на музиката, танца и готината компания, заповядай на най-якото младежко парти в Столицата този вторник, а именно в парк „Ротонда“, където ще гърми концертът „СЛУШАЙ БАНКЯ: СЛУШАЙ СЕБЕ“ по повод Международния ден на младите!

Очаква ни взрив от музика, танци и енергия, която ще ви разтърси! На сцената ще се развихрят:

DIA, етно принцесата, която ще ни отведе в друг свят с авторския си фолклор. „Вено Невено“ и „Егея“ ще ви накарат да подскачате от удоволствие!

RIA, младата звезда с гени от „Мери Бойс Бенд“, ще подпали сцената със своя бенд!

Емилиян Бърдарски & Benda без име са нашите таланти от НМУ „Любомир Пипков“ и идват с пълна мощ след Банско Джаз Фест!

Мария Гърнева ще ви омагьоса с ангелски глас и китара, които ще ви докоснат право в сърцето!

А Виктор Стефанов, 18-годишният танцьор от Банкя, ще взриви сцената с хореография, която крещи: "Уау, каква енергия?!". Виктор е бекъп танцьор на изпълнители като Миро, DARA, Криско, Графа и др.

И за финал – Театрално студио „Смехурко“ ще подпали нощта с огнено шоу, което ще ви спре дъха и ще ви накара да снимате всеки миг!

Защо да бъдем заедно на 12 август? Защото Банкя е мястото, където младостта грее!