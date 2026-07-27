Автобус 204 катастрофира на булевард „Цариградско шосе“ в София в посока "Орлов мост". След изпреварване на друг автобус, превозното средство се е ударило в разделителната мантинела и я е скъсало. То препречва и платнoто за движение за излизане от София. На мястото на произшествието са изпратени 2 пожарни автомобила с шестима служители от СДПБЗН и 1 линейка с двама служители от 01 РСПБЗН. Бил е изпратен и автомобил от сектор СОД, но впоследствие е върнат. Продължава работата по разчистването на пътя и изясняването на причините за катастрофата. Четирима души са леко пострадали, те ще бъдат изпратени за прегледи в ИСУЛ и "Пирогов", съобщиха за bTV от Центъра за спешна медицинска помощ.

"Автобусът е от по старите модели Мерцедес, който рядко виждаме по линиите на градския транспорт. Шофьорът твърди, че не е имал спирачки, автобусът сам се е засилил и не е могъл да го овладее. Автобусът е за бракуване най-вероятно", заяви в ефира на bTV Radio колегата ни Димитър Манлиев, който е пътувал в превозното средство.

"Усещането е доста неприятно и стресово. Това са секунди за някои неща и моменти от живота. Всичко се разви за 10-15 секунди. Най-важното е, че останахме на пътното платно", призна Манлиев като пряк свидетел на инцидента.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Димитър Манлиев:

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Има сериозни затруднения в трафика в посока изхода на София, като платното ще бъде затворено за няколко часа.

Снимка: trinmo.org

Днешният инцидент с автобус 204 не е прецедент. Още през 2022 г. на същото място е станал подобен инцидент с автобус 304.

Столичната община ще изиска от „Столичен автотранспорт“ пълна проверка на причините и обстоятелствата, довели до пътнотранспортното произшествие с автобус по линия 204, съобщиха от "Московска" №33. Общината поднася своите искрени извинения на пострадалите и на всички граждани, засегнати от инцидента, и се надява те да се възстановят. По данни на „Столичен автотранспорт“ автобусът с инвентарен № 3310 е преминал годишен технически преглед на 21 юли 2026 г., а на 25 юни 2026 г. му е извършено техническо обслужване. Предстои да бъдат прегледани записите от видеонаблюдението. Към момента те не могат да бъдат изтеглени от автобуса поради установен теч на гориво. По информация на „Столичен автотранспорт“ водачът е ползвал три последователни дни отпуск – от 22 до 24 юли 2026 г., последвани от два дни седмична почивка – 25 и 26 юли. На 27 юли той е застъпил първата си работна смяна.

Движението временно е пренасочено през кръговото кръстовище при „4-ти километър“.