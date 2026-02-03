На 5 февруари от 19.00ч. сцената на зала „България" ще постави саксофона в центъра на музикалното внимание.

Солист е Марко Дзомба, един от ярките представители на съвременната саксофонна школа, а пултът е поверен на Григор Паликаров.

Програмата проследява необичаен, но логичен драматургичен път – от кинематографичната енергия на Джон Уилямс, през класическата елегантност на Глазунов, до монументалния исторически размах на Шостакович.

Концертът започва с „Escapades" за алт саксофон и оркестър от Джон Уилямс – произведение, създадено през 2002 г. по музиката към филма Catch Me If You Can. В този концертен вариант Уилямс превръща саксофона в разказвач: джазов, гъвкав, с леко ироничен блясък, който носи атмосферата на 60-те години и характерния за композитора кинематографичен стил.

Следва Концертът за алт саксофон и оркестър в ми бемол мажор, оп.109 от Александър Глазунов – шедьовър на репертоара за инструмента. Написан през 1934 г., това е едно от първите големи концертни произведения за този инструмент, в което Глазунов съчетава класическа форма, лиризъм и изключителна мелодична щедрост. Солистът води непрекъснат музикален поток – плавен, вокален и изненадващо интимен.

Втората част на вечерта е посветена на Симфония №12 в ре минор, оп.112 от Дмитрий Шостакович, известна и като „1917". Създадена в началото на 60-те години, симфонията е монументална музикална фреска, посветена на Октомврийската революция. Ритмичната острота, драматичното напрежение и характерната за Шостакович двусмислена патетика превръщат творбата в мощен финал на програмата.

Заповядайте на концерт, в който саксофонът сменя роли – разказвач, лирик и герой – а оркестърът чертае широк исторически и стилов контекст

Снимка: Мирослав Майсторович

За солиста:

Марко Джомба е международно активен класически саксофонист, солист и камерен музикант.

Пресата отбелязва „деликатния, чувствен тон, изявена музикалност и техническа изтънченост" на саксофона (Radio ÖE1), както и „виртуозността и страстното му музициране, които незабавно завладяват вниманието на слушателя" (Klassik Radio). Badener Zeitung пише: „С невероятна лекота и впечатляваща техника Марко Джомба остави публиката безмълвна."

Саксофонът отвежда Марко Джомба на концертни сцени в Англия, Франция, Италия, Китай, Германия, Австрия, Словения, Словакия, Хърватия, България, Япония, Сърбия, Норвегия, Румъния, Люксембург и Чехия. Той е свирил в зали като Концертхаус - Виена, Мюзикферайн - Виена, Брукнерхаус - Линц, Словенската филхармония в Любляна, Филхармония Лююксембург и много други. Като артист на Yamaha, Джомба е сред саксофонистите, участвали в разработването на електрическия саксофон на Yamaha.

Марко Джомба е носител на австрийската награда CARSA Rising Star Award, която води до негови изяви като солист с водещи оркестри в света.

Марко Джомба живее във Виена и е артист на Yamaha, D'Addario и SCV. Свири на специално изработени саксофони с 24-каратово златно покритие.

Билети на касата на зала „България" и Ивентим.