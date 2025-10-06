Правилно ли се хранят децата ни в училища и детски градини? Какви грешки допускат деца и възрастни в борбата със затлъстяването употребата на енергийни напитки и захарните изделия? Как да повишим движението и спорта през есента? Тези и други въпроси тревожат най-често родителите и децата с началото на учебната година.

"Стресът сваля имунитета при децата и затова се развиват възпалителни процеси в тялото", заяви пред bTV Radio Емилия Белчева. Според нея, "всички екрани, самите светлини у дома и в училище, спектърът от 6100 келвина включват адреналин и кортизол и ставаме много реактивни, неадаптивни и емоционални, с което пада имунитета".

"Все повече деца страдат от затлъстяване и диабет. Обикновено децата се хранят с бързи въглехидрати, които вдигат кръвната захар и претоварват панкреаса. Другото, което се консумира най-често от децата, са трансмазнините. В шунката има Е250 - натриев нитрит, който е известен стабилизатор за бетон", пояснява Белчева.

"Начинът на живот ни превръща в това, което сме днес. Липсата на движение и захарите в храната ни са основната причина за качване на килограми", категоричен е специалистът. "В тийнейджърството качих 20 кг., но за два месеца ги свалих, докато бях на 18-годишна възраст", спомня си тя.

Емилия Белчева призова учителите да позволяват на децата да отиват до тоалетна и да пият вода в час. У дома трябва да се промени режима на хранене на родителите, за да се възприеме този пример от децата.

Специалистът-терапевт Емилия Белчева е майка на две деца и съпруга. Тя работи от 14-годишна възраст. Съчетава активно личен и работен план, използва социалните мрежи да вдъхновява и мотивира своите последователи. Емилия Белчева има над 16 години опит в областта на здравето, натурална естетика, психосоматика (връзка между психическото състояние и физическото здраве). Освен това, е създател и патентен носител на единствената от този тип в България Методика SEMMА- комбинация от упражнения за корекция на сколиоза, кифоза, неправилна стойка и други. Била е Международен лектор главно в здравни форуми и лекции за бременни, гост говорител на Forbes и е автор на шест книги, публикувани в рамките на три години. Има редица номинации и отличия на престижни издания.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със специалиста-терапевт Емилия Белчева: