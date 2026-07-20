Празниците на минералната вода, здравето и дълголетието „Горешляци 2026“ в Банкя предложиха истинска музикална кулминация с концерта EUROVISION Live In Concert на 18 юли. Събитието е реализирано по идея на Район „Банкя“ и е посветено на подкрепата за кандидатурата на Столична община да бъде домакин на Евровизия 2027.

Парк „Ротонда“ се превърна в сцена на европейско звучене, където младите таланти от Highlight Singing Academy, Джаз формация „София“ (Общински културен институт „Надежда“) и д-р Александра Александрова представиха емблематични песни от историята на конкурса – от светлината на “Waterloo” и “Fairytale”, през модерната вълна с “Euphoria”, “Tattoo” и “Arcade”, до балканската сила на „Вода“, “Number 1” и “Lane moje”. Не липсваше и френска елегантност с “Regarde” и “Voilà”, драматична мощ с “Rise Like a Phoenix”, а европейското послание достигна своя връх с “Insieme” – песента на Тото Кутуньо, която се е превърнала в своеобразен поп химн на Oбединена Европа. Финалът с въздействащата балада „Molitva“ беше изпълнен от заместник-кмета на Банкя д-р Александра Александрова – водеща със стил и артист с присъствие, която допринесе за силната емоционална линия на вечерта.

Кметът Рангел Марков отличи педагогическия екип на Highlight Singing Academy, а на Искра Милкова-Ангелова и на Джаз формация „София“ (ОКИ „Надежда“) връчи специалния плакет с „Ключа към сърцето на Банкя“ – признание за професионализма, който стои зад развитието на младите изпълнители и за дългогодишните им партньорства с район „Банкя“.

Концертът се превърна в празник на таланта, общността и европейската културна свързаност, които Банкя заявява с радост.