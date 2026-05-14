Остават броени дни до големия финал на юбилейното 70-о издание на песенния конкурс на Евровизия във Виена. Градът, който беше домакин и през 2015 г., тази година подготви най-мащабната съпътстваща програма в историята на конкурса, с фокус върху откритост, приобщаване и културно разнообразие, съобщават от Община Виена Международни офиси – София.

Организаторите искат събитието да достигне до възможно най-широк кръг жители и гости на града. Затова Евровизия ще излезе по улиците, площадите, парковете и културните институции в целия град. Съпътстващата програма ще може да бъде изживяна буквално на всяка крачка – включително по време на популярните безплатни градски пешеходни обиколки с екскурзовод "Хайде към бъдещето!" (Gemma Zukunft), които по принцип са посветени на развитието на града, а през април и май в тях е включена и музикалната история на Виена и Евровизия. Специално внимание ще бъде отделено и на тематични музикални разходки по следите на известни музиканти из Централните виенски гробища.

Виена е подготвила съпътстваща програма за всички поколения. Младежката организация WienXtra подготвя няколко събития за младите хора, сред които дискотека с хитове от Евровизия и вечери с музикални настолни игри. Не са забравени и живеещите в домове за възрастни хора. Там ще бъдат организирани специални караоке събития с учители по пеене. Заедно те ще пеят песни на популярния изпълнител Удо Юргенс – първия австриец, спечелил Евровизия през 1966 г.

До 16 май Музеят на Виена ще се превърне в Eurofan House – международен център за срещи на фенове и артисти, с безплатен вход и поредица специални събития. Духът на Евровизия ще завладее и пазара Нашмаркт. Основните съпътстващи събития извън самия конкурс ще се проведат на площада пред виенското кметство, където Евровизия ще бъде представена като истински празник на културата, който е много повече от телевизионен спектакъл и привлича хора от цял свят в града.