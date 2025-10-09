Фасадата на детска градина №12 "Лилия" в столичния ж.к. "Мусагеница" бе преобразена и грейна в пъстри цветове, съобщават жители на столичния квартал.

Приказната картина, озаглавена "Четирите сезона", е дело на младия творец Иван Янков, по-известен в арт средите като Esteo Esteroni.





Той прие поканата на Сдружение "За нашите деца - с обич" - родителското настоятелство към градината. Проектът е финансиран изцяло със средства, дарени от членуващите в Сдружението родители, и постъпления от благотворителните базари, които се организират в детското заведение.





Директорът на 12 ДГ "Лилия" Юлия Георгиева с радост посрещна идеята на настоятелството към градината и подкрепи реализацията на този проект, който дълго ще радва малки и големи.