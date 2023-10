Единният разходен стандарт се променя, като се увеличава финансирането на сценичните изкуства. Варира за различните институции, но е около 40 процента. "Националните културни институти се финансират приоритетно", подчерта в ефира на bTV Radio директорът на Софийската филхармония маестро Найден Тодоров. "Надявам се да облекчим работата на хората в този сектор", добави още бившият министър на културата. Разградската филхармония е поставена в ситуация да изчезне, но ще бъде спасена, с отделен стандарт, уточни той.

"Процентът за култура е 0,4% е много болезнено. В съседните страни той е доста по-висок. Обществото смята, че може без нас, но то трябва да разбере, че в дългосрочен план не може без нас", коментира маестро Тодоров. "Културата не е само да отидеш на концерт, театър, изложба, музей. Институциите са инструменти за повишаването й. Високата култура подпомага нацията да върви напред. Работата ни е да вдигнем с максимално възможно на култура на обществото", добави авторитетният диригент.

На този фон, програмата на Софийската филхармония е изпълнена със знаменитости от световните сцени. Един от акцентите през октомври е филмовата музика на Дани Елфман, която ще звучи в зала „България" на 15 октомври. Композиторът ще слуша българската премиера на Концерта си за виолончело, тъй като пристига в София специално за това изпълнение. "Тази идея сподели Готие Капюсон, за когото Дани Елфман пише Концертът за виолончело. Той е поръчан едновременно от четири оркестъра- Виенските симфоници, Софийската филхармония, Симфоничния оркестър на Сан Франциско и Радиооркестъра на Париж ", разкри маестро Найден Тодоров. Според директорът на Софийската филхармония, "това е голямо предизвикателство". Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Найден Тодоров, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Четири номинации за Оскар, две награди Еми, една Грами, седем награди Сатурн за най-добра музика, наградата Ричард Кърк за 2002 г., наградата Disney Legend за 2015 г., Наградата Макс Щайнер за филмова музика през 2017 г. и награда за цялостно творчество на Обществото на композиторите и текстописците през 2022 г.

Легендарният холивудски композитор Дани Елфман става известен като певец и текстописец за ню уейв групата Oingo Boingo в началото на 1980 г. и привлича вниманието на младия Тим Бъртън, който го моли да напише музиката за първия му пълнометражен филм „Голямото приключение на Пий-Уий". В следващите 34 години двамата създават едно от най-плодотворните сътрудничества между композитор и режисьор в историята на киното. И Дани пише музиката за около 20 негови проекта, сред които"Едуард с ръцете ножици", "Уенсди", "Батман".

Работил е с режисьори като Гюс Ван Сант, Сам Рейми, Питър Джаксън, Анг Лий, Роб Минкоф, Гилермо дел Торо, Браян Де Палма, Джеймс Понсолд и Дейвид О'Ръсел. Елфман прави музиката на над 100 филма, включително: „Milk" (номинация за Оскар), „Добрият Уил Хънтинг" (номинация за Оскар), „Голяма риба" (номинация за Оскар), „Мъже в черно" (номинация за Оскар). ), „Спайдърмен", „Лигата на справедливостта", и мн. др.

В допълнение към филмовата си работа, Елфман пише емблематичната тематична музика за телевизионните сериали „Семейство Симпсън" и „Отчаяни съпруги".

През 2022 г. участва на фестивала Коачела и предизвиква истинска истерия сред феноветe, като затвърждава имиджа си на абсолютен идол на алтернативната сцена.

Паралелно с това Дани Елфман пише и класическа музика, която се изпълнява от най-престижните оркестри в света.

На 5 октомври Софийската филхармония ще представи неговия Концерт за виолончело, написан специално за солиста Готие Капюсон и под палката на Найден Тодоров.

На 15 октомври за всички, които все пак предпочитат киното, Софийската филхармония представя концерт с филмовата музика на Дани Елфман под палката на Григор Паликаров. Програмата включва музика от филмите „Уенсдей", „Батман", „Кошмарът преди Коледа", „Булката труп", "Чарли и шоколадовата фабрика", „Алиса в страната на чудесата".

Концертът е част от програмата „Фортисимо" и е подходящ за тийнейджъри и възрастни.

Билети за двете събития могат да се закупят от касата на зала „България" и Ивентим.