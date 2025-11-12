Френският институт има удоволствието да представи 15-тото издание на своя Френски филмов фестивал – задължително събитие за всички любители на киното, френската и франкофонската култура в България.

Това издание поставя акцент върху разнообразието от гледни точки и истории, които формират богатството на 7-мото изкуство във Франция и франкофонските страни – емоции, дързост и въображение. Срещаме фигури от литературата, живописта, музиката или кулинарията – всички свидетели на една и съща любознателност, която прави френското кино изключително и свидетелства неговата жизненост, ангажираност и откритост към света.

Тази година фестивалът предлага фокус към анимационното кино чрез уникален обучителен проект: Black Sea Animation Workshop, в който участват България, Румъния, Турция, Грузия и, като почетен гост – Молдова.

Програмата е разработена в партньорство с Международния фестивал на анимационното кино в Анси и има за цел да създаде трайни връзки, да развие динамична общност от автори на анимационни филми в Черноморския регион и да насърчи обмена и сътрудничеството между петте страни.

След първото издание в Тбилиси през есента на 2024 г., България ще бъде домакин на второто издание по време на Френския филмов фестивал, с фокус върху анимационното кино.

Можете да закупите билети на касите на кината. Откриване на фестивала: 14/11/2025 в НДК, Зала 11, кино Люмиер, Специална прожекция на „Мода“ : 22/11/2025 - НДК,Зала 1. За прожекциите в зала „Славейков“ и НДК можете да закупите билети онлайн на сайтовете institutfrancais.bg и kinomania.bg. Абонатите на Френския институт се ползват от намалената тарифа за прожекциите в зала „Славейков“.