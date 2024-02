Григор Димитров е спортист, с когото всички много се гордеем. Не само заради успехите в тениса, но и защото публичното му присъствие е много премерено и носи положителен заряд. Той рядко говори за собствената си представа за себе си, за успеха и за трудностите, защото "на корта ти винаги си сам".

В специално интервю на Гергана Гунчева за bTV най-добрият български тенисист ни допуска дълбоко в душата си.

Цялото интервю слушайте тук:

„Има един безценен урок от майка ми, който помня от дете. Тя винаги ми казваше: Преди да бъдеш велик шампион, не забравяй да бъдеш добър човек. Това са думи, които постоянно са в главата ми. И никога не бих могъл да пренебрегна и забравя”, споделя Григор Димитров.

За самотата на корта той коментира, че там сам трябва да бъдеш своя най-добър приятел и много внимателно да подбираш думите, когато водиш диалог в съзнанието си.

„Кортът е едно от най-самотните места. Когато има негативни моменти, просто трябва да ги приемем. Колкото повече опитваш да се бориш с тях, забързваш своето мислене, реакциите ти стават по-различни“, коментира Григор.

"Има още неща, които не съм свириш и това ми дава голям стимул да продължа", споделя още най-добрият ни тенисист.

Целия разговор на Гергана Гунчева с Григор Димитров чуйте в аудиофайла по-горе в статията.