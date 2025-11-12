Световноизвестният челист HAUSER, „бунтовникът на класическата сцена“, представя най-новия си солов албум CINEMA (Sony Music Masterworks). Албумът е не само музикално пътешествие, но и вдъхновено от България визуално преживяване – цели шест от видеоклиповете към него оживяват със сцени от Античния театър, Стария град и атрактивни локации в Пловдив, превърнал се в символ на кинематографичната му визия.

Изборът на България за финалната спирка от турнето The Final Bow – Rebel’s Last Night не е случаен. През 2024 г. HAUSER свири в Пловдив на две разпродадени дати в Античния театър, а през пролетта на 2025 се завърна у нас, за да заснеме цели шест видеоклипа за CINEMA заедно с изцяло български екип. От тях - The Music of the Night, Le Vent, Le Cri, What Was I Made For? и Concerto pour la fin d’un amour вече са налични във видео платформите и пренасят зрителя в магията на Пловдив, докато България се превръща в естествения декор на световния му проект.

CINEMA е изискано пътешествие из най-незабравимите филмови теми на всички времена. В него HAUSER интерпретира 25 емблематични произведения, записани със Симфоничния оркестър на Лондон под диригентството на Робърт Зиглер. Сред тях са Mission: Impossible, Writing’s on the Wall (Spectre), Music of the Night (Phantom of the Opera), Tara’s Theme (Gone with the Wind), Somewhere in Time, A Time for Us (Romeo and Juliet), както и скрити съкровища от европейската филмова музика на Нино Рота, Франсис Лей, Луис Бакалов и Вангелис. Успоредно с новия албум, артистът разкрива и поредното впечатляващото видео от него, този път към Lujon – класика на Хенри Манчини, превъплътена в чувствена и елегантна интерпретация с характерния почерк на HAUSER. С неповторимо майсторство и страст челистът вдъхва нов живот на най-култовата филмова музика, а само след няколко месеца той ще изсвири и финалния акорд на своето световно турне The Final Bow – Rebel’s Last Night в София на 23 декември 2025 г. в зала „Арена 8888 София“. „Това е най-личният ми албум досега, защото включва не само обичани класики, но и скрити диаманти, които преоткрих и обикнах. Вярвам, че те ще станат любими и на публиката,“ споделя HAUSER.

С продукцията, цялостната организация и визия, поверени на новата агенция на артиста Fest Management и с подкрепата на Mastercard, на 23 декември в зала „Арена 8888 София“ концертът The Final Bow – Rebel’s Last Night ще бъде вечер, създадена специално за този момент – с неочаквани появи, специални музикални жестове и световни гости, избрани лично от HAUSER.

Внушителна и иновативна сцена във формата на чело ще се превърне в център на спектакъла, а цялостното визуално съдържание е преобразено, за да отбележи финалната спирка от турнето – метафорично сбогуване с бунтовника и начало на нов етап от кариерата му. Специално създадена хореография за част от произведенията ще бъде представена от едни от най-добрите танцьори от българската и световната сцена, придавайки ново измерение на преживяването.

Билетите за концерта са в продажба в мрежата на Ticketstation.bg, на цени, започващи от 66 лв., а албумът CINEMA е достъпен във всички дигитални платформи.