Чуйте астрохороскопа на Светлана Тилкова- Алена за периода 01.05 - 16.05.2024г., разположен в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

ОВЕН

От началото на периода ви очакват разправии в семейството от сутринта. Ако действате с трезва мисъл и спокойно преценявате последствията, ще се справите без емоционални поражения и ще отидете на работа освободени от напрежението. Здравият разум и добре обмислените действия ще ви предпазят от сериозни грешки. Периодът е подходящ да обмислите промяна на работата и начин за привличане на нови делови партньори. Активността на работното място ще ви донесе финансови постъпления. Въпреки умората, е добре да отхвърлите служебните си задачи. Намерете подходящ начин за изява на професионалните ви качества. Не налагайте настойчиво, дори с агресия мнението и идеите си. Избягвайте запознанства, без значение с кого са. При седем почивни и празнични дни през първата половина на месеца сте объркани и затова ви съветвам да не провеждате делови разговори и да не позволявате на ваши партньори да ви убедят да се включите в рисковани начинания. На Възкресение Христово ден празничен, почивен, изисква да не рискувате с делова работа, срещи, преговори. Поискайте доказателство, че и те ще инвестират и че вашият дял не е най-големият. Ново запознанство ще ви зареди с вдъхновение и желание да творите. Печелившата позиция е отредена за тези от вас, които развиват собствен бизнес.

ТЕЛЕЦ

От първия ден на периода сте напрегнати, защото имате да отхвърлите нови спешни задачи. Очаквайте предложение, водещо до подобряване на материалното ви състояние. Внимателно четете договорите, ако в днешния ден купувате нещо голямо. Помислете за бъдещите си планове. Търсете нови възможности за професионална изява. Съветвам безработните да си потърсят работа и в никакъв случай да не отказват полученото предложение, за да не се окажат трайно без работа. Ще получите подкрепата на влиятелни хора. Периодът е особено ползотворен за търговците и производителите. Сключените сделки в този период обещават добри приходи, ако сте ги уговорили предишния месец. Възможни са конфликти с партньорите ви. На Възкресение Христово денят е празничен, почивен и не е добър за начинания, но е отличен за пътувания и разговори. Въпреки че почивните дни за първата половина на месеца са седем обмислете и се подгответе за предстоящи срещи с ръководството и с държавни институции, свързани с работата ви. Не взимайте прибързани решения. Заредете се с оптимизъм и ще преодолеете неразположението и недоволството си. Не отказвайте да обмислите предложение, свързано с промяна на работното място. Убедителни сте при делови разговор. Говорите омайно и ще спечелите, ако не повишавате тон.

БЛИЗНАЦИ

През първата половина на месеца срещите и запознанствата са нежелателни, дори и ако сте ги планирали. Отложете ги. Ако имате възможност, си вземете отпуск и си останете у дома, защото сте изнервени. Подобрете с перфектната си работа вашето материално състояние, след като имате тази възможност. Не предприемайте промяна на работното място, каквото и да ви съобщават или предлагат. Бъдете внимателни и търпеливи. Поставете началото на нови задачи. Периодът е подходящ за целта. Не ви съветвам да пътувате. Дебнат ви проблеми на пътя. При необходимост поемете инициативата на работното място. На Възкресение Христово, в празничния и почивен ден, сте прекалено самоуверени и рискувате да си създадете конфликти и да се провалите, без да го очаквате. Орисани сте на цели седем почивни дни, за някои носеща досада, за други съвпадащи с нежеланието им да са дейни. Ако работите в сферата на услугите, се налага да предприемете сериозни промени на работното място или да сте обект на такива промени. Не отказвайте допълнителна работа, защото е пряко свързана с бъдещите ви приходи. Заради поредните клюки колко печелите ще ви искат пари, но без намерение да ви ги връщат. Откажете ги без колебание, за да съхраните приемливи отношения, ако е възможно или ги прекратете.

РАК

От началото месеца през първата му половина се надявате на успех. Деловите разговори няма да ви донесат очакваните резултати. Не са изключени конфликти с вашите колеги. С такт и търпение временно ще разрешите деловите проблеми, но след време разправията отново ще избухне. Вземете важни решения, но разчитайте на разума си, а не на късмет. Работете усилно и обмислете новите делови предложения, без да давате знак, че сте впечатлени от тях, за да не ви спестят нещо важно. Не се надбягвайте с времето. Не се опитвайте да избързвате, за да не се провалите. Стабилизирайте завоюваните позиции. Бъдете внимателни, за да избегнете непоправимите грешки. На Възкресение Христово, в празничния и почивен ден, сте подвластни на негативно влияние, което може да провали плановете и да развали настроението ви. Не рискувайте и не провеждайте разговори, делови и лични, защото не сте убедителни и думите ви не звучат искрено. През всички почивни дни - цели седем през първата половина на месеца, разчитайте на себе си и не очаквайте помощ на работното място, ако сте дежурни. Може да ви поднесат погрешна информация, за да ви провалят. Внимавайте с новите запознанства и не се доверявайте на първия срещнат само защото ви е очаровал с благи думи и визия.

ЛЪВ

От първия ден на двуседмичния период поставете внимателно, но добре обмислено начало на нови занимания. Не се надявайте на бързи професионални резултати, въпреки че работите с удоволствие и сте уверени във възможностите си. Въпреки това постигате набелязаните професионални цели. Бъдете търпеливи, за да се справите с поставените ви задачи. Ще срещнете хора по време на пътуване, но запознанствата няма да бъдат успешни и с бъдещо развитие за делово сътрудничество. По-добре е да не се доверявате и да не кроите планове за бъдещето. На Възкресение Христово - ден почивен и празничен, се налага да приключите със спешни задачи, които сте отлагали до днес. Сторете го спокойно, без нерви и емоции, че всички почиват, а вие не. През целия период след този ден успехът е с вас, стига да не мързелувате и да сте дейни. През седемте почивни дни от първата половина на месеца не пропускайте да обмислите възможностите, позволяващи ви да започнете нова работа. За съжаление сте във властта на емоцията и преценката ви е объркана. Пазете се от измами при служебни разговори. Вашата мнителност води до агресивни, необмислени постъпки. Имате шанса да осъществите полезни запознанства, но не бързайте да се доверявате впечатлени от нечия визия, думи или социално положение.

ДЕВА

Всичките дни на периода не са подходящ за усилна работа. Трудностите няма да са малко, но нека не ви притесняват, защото сте способни да се справите и без странична помощ. Повярвайте в силите и знанията си, въпреки че сте чувствителни, нерешителни и изпълнени със съмнения. Причината е породена от разочарованието, което изживявате, и от нежеланието на вашите колеги и партньори да приемат сериозно идеите ви, с което ви обиждат. Не ви съветвам да обсъждате възможности и предложения за смяна на работата. Тежите на мястото си и ще допуснете грешка, тръгнете ли към промяна сега. На Възкресение Христово, в почивния и празничен ден, не се захващайте с нови задачи, дори и в дома си. Нужна ви е помощ, но може да не я получите. Не са изключени измами. Няма да ви липсват предложения за пътувания, свързани с разширяване на бизнеса ви, които може да са странни и неочаквани, но въпреки това ги обмислете. През седемте почивни дни в първата половина на месеца обмислете и намерете решение как да разрешите деловите проблеми, които блокират и пътя, и работата ви. Разчитайте на себе си, но се вслушвайте и в гласа на интуицията си. Разговорите ви са ползотворни. Срещите ви няма да са малко, но бъдете предпазливи и ги преценявайте добре, без замъгляваща разума ви еуфория.

ВЕЗНИ

През първите две седмици на май имате възможността да разрешите наболелите лични проблеми, не го пропилявайте. На единици ще се удаде възможност да осъществят своя отдавнашна мечта. Склонни сте да взимате необмислени делови решения, водещи към загуба на пари и авторитет. Внимателно поставете началото на важни делови разговори. Не отказвайте срещи с нови делови партньори. Ще получите нови предложения за съвместен бизнес. Блазнят ви, но бъдете внимателни, защото бъдещата печалба може да я няма, но загубите в настоящето ги има, затова ако искате да отхвърлите повече задачи не проявявайте досадна активност, не инвестирайте, не рискувайте. На Възкресение Христово очаквайте новина за приходи, която приятно ще ви изненада в празничния и почивен ден. Бъдете внимателни, ако се налага в този ден да преговаряте участие в големи проекти, за да не се провалите и загубите пари. През седемте почивни дни само с разумни действия от ваша страна признанието ви е гарантирано, особено след като мнозина са работа. Бъдете отговорни към служебните си задължения! Добре е за вас да отстраните собствените си грешки, а ако не е възможно, се постарайте да ги споделите и да поискате помощ. Планирайте работата си така, че да не се преуморявате, и дайте оценка на състоянието й в момента!

СКОРПИОН

От първия ден на периода си дайте време за размисъл и не предприемайте драстични мерки на работното място, ако сте на ръководна позиция. Изтощението ви вреди. Срещнете се с приятели. Провеждайте внимателно разговорите и деловите си срещи, насрочени и инцидентни, за да избегнете грешките. Предпазливо създавайте нови взаимоотношения. Очаквайте промени в професионалния си път! На Възкресение Христово не се захващайте със сериозни и отговорни служебни задачи. Не е изключено поради независещи от вас фактори да ви споходят сериозни неприятности. Отдайте се само на рутинната си работа и обмислите нови варианти, разкриващи пред вас добри делови перспективи. Новите идеи и действията ви за подобряване на материалното ви положение може да не ви донесат очакваните резултати. Съветвам ви да избягвате начинанията и работата в екип. Не проявявайте инат и заядливост само защото нещо не ви харесва. Цели седем почивни дни ви предстоят през първата половина на месеца, а от вас зависи да сте отговорни и да не ги провалите с грешни действия и решения. Ще ви изненадат запознанства, които не бива да пренебрегвате. Ако сте решили да се занимавате с ремонти у дома или на вилата, бъдете предпазливи. Не сте настроени за натоварваща ви физическа работа и не е изключено да се нараните или травмирате.

СТРЕЛЕЦ

От първия ден на периода са проблемни отношенията ви с хората от вашето обкръжение, даже и в деловото. Ще избегнете кризата, ако не се ядосвате, проявите сдържаност и действате обмислено и предпазливо, въоръжени с такт и търпение. Бъдете предпазливи към познанствата, срещите и разговорите. Признанието ще ви споходи, ако сте упорити и работите самостоятелно, без да се надявате на помощ. На възкресение Христово бъдете внимателни с разходите в почивния и празничен ден, защото може неочаквано да се наложи да харчите далеч повече от предвиденото. Не давайте заеми, за да не се наложи на не един и двама от вас да взимат бърз кредит. На мнозина от вас ще се наложи да взимат важно решение, свързано с личния и професионалния им живот. Овладейте емоцията си. Крайно време е да си възвърнете увереността и спокойствието. Не бива да се отпускате през седемте почивни дни за първата половина на месеца. Стабилизирайте отношенията и професионалните си позиции. Напрежението е голямо заради новина, която ще ви подтикне към работа, но и ще ви изнерви, ако не сте внимателни или не е по силите ви. Обмислете добре действията си, а едва впоследствие тръгнете уверено към поставената цел, независимо дали е лична или кариерна. Очаквайте новина за приходи!

КОЗИРОГ

Началото на първата половина на месеца ви поднася очакваната информация за приходи, които ще предизвикат завистта на познати и приятели, ако решите да се похвалите. Бъдете внимателни и не споделяйте нищо, за да не ви използват. Не давайте обещания за заеми. Въпреки трудностите сте изпълнени с желание за работа. Ще изживеете неочаквани положителни промени. На Възкресение Христово несполуките ви преследват от сутринта в почивния и празничен ден, но причината е във вас самите. По-добре пътувайте, отмаряйте, не мислете за работа, защото всичко мислено и премисляно ще ви изненада с провал при неговото осъществяване. Периодът е добър за разговори с ръководството. Не пътувайте, ако не сте сигурни в положителния завършек на планираното. Стабилизирайте професионалните си постижения. През седемте почивни дни намерете време, за да анализирате своите грешки и поведението си. Така ще избегнете бъдещи професионални и лични недоразумения. Периодът не е подходящ за взимане на важни решения. Фактът, че сте изцяло във властта на емоцията пречи да се да поемете отговорност за действията си. Търговците ще се радват на добри приходи. В деловото общуване съхранете спокойствието си, за да не обтегнете без причина отношенията си. На работното място очаквайте обрати, за които не сте подготвени.

ВОДОЛЕЙ

От първите дни на периода не са изключени делови и лични конфликти. Всички професионални проблеми ще разрешите, ако не сте прибързани. Ще получите известие за приходи, но не бива да споделяте радостта си, за да не ви ги отнемат под благовидни поводи ваши роднини. Не се опитвайте да търсите подкрепа от страна на деловите си партньори и не очаквайте помощ. Промените са причина да сте прекалено раздразнителни и агресивни. Ако не сте склонни на компромиси, сами рискувате да се лишите от помощта на вашите колеги, които са изнервени от нежеланието ви да приемете идеите им. Планираното делово пътуване на Великден няма да ви донесе очакваните резултати. Отменете го и празнувайте със семейството си. През първата половина на месеца имате цели седем почивни дни - уви, половината от периода, но работата си е работа и планираните задачи трябва да бъдат отхвърлени. Внимавайте и избегнете импулсивните действия, които са гаранция за непредвидими последствия и дългосрочни неприятности. Не мислете за разширяване на дейността си, ако не сте обмислили в детайли намеренията си и не сте финансово стабилни. Съдбата ви закриля от врагове и ви предпазва от проблеми, като ви дарява увереност за предстоящите ви постижения. Не пропускайте да се възползвате от този шанс.

РИБИ

В началото на периода и през всичките дни от първата половина на месeца не избързвайте в решенията, думите и в действията си. Независимо че сте претоварени със задължения, ще ви се обадят делови партньори, за да обсъдите бъдещо сътрудничество. Стабилизирайте постигнатото и не се изкушавайте от начинания. Постарайте се да изясните бързо възникналите недоразумения с колегите си. На Великден бъдете с вашите близки и не се впускайте в работа, защото ще ги засегнете. Посрещнете достойно възкресение Христово и не пропускайте обяда и вечерята с вашите близки. Искате да сте обичани и уважавани и всички около вас да изпълняват желанията ви, но това ще предизвика нечия неприязън, ако прекалено досадите с претенциите си. Въпреки това общуването ви се удава с лекота. През седемте почивни дни, които са половината от периода емоцията ви носи неприятности. Склонни сте да се карате за незначителни грешки, каквито и вие самите допускате, защото сте изнервени, ако не се си взели отпуск. Запазете спокойствие, за да не съсипете целия период. Изкушавате се да обсъждате и анализирате отношенията на работното място, но разбиране няма да срещнете. Въпреки напрежението ви предстоят срещи с непознати хора, които държат да се видят с вас на всяка цена. Не ги отлагайте.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛУНАТА ЗА ПЕРИОДА 01.05 - 16.05.2024

Луната преминава във Водолей. Забранени са операциите на сухожилията, вените, очите, на апендикса.

Луната преминава в Риби. Забранени са операциите на стъпалата, ноктите и лимфната система. забранени са операциите на стъпалата, ноктите на краката и на лимфната система.

Луната преминава в Овен. Забранени са операциите на главата, на очите, на ушите, на носа и на лицето - включително пластичните, филърите и ботоксът, ваденето и лечението на зъби.

Луната преминава в Телец. Забранени са операциите на щитовидната жлеза, на гърлото, ваденето на сливици, лечението и ваденето на зъби.

Луната преминава в Близнаци. Забранени са операциите на белите дробове, на хранопровода и трахеята и на дланите.

Луната преминава в Рак. Забранени са операциите на жлъчката, стомаха и панкреаса, включително и пластичните за уголемяване или намаляване на бюста.

Луната преминава в Лъв. Забранени са операциите на сърцето, кръста и диафрагмата.