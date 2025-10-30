На 1 ноември 2025 г. Витоша ще обедини любителите на спорта, приключението, отборния дух и споделените емоции. За втора поредна година хижа „Септември“ ще бъде домакин на нестандартното спортно събитие – Hut Hop Race 2025, организирано от двама от най-изявените български бегачи и ориентировачи - Кирил Николов – Дизела и Димитър Желязков, в партньорство с екипа на хижата. Състезанието обещава да се превърне в незабравимо приключение за тялото и духа.

Hut Hop Race е уникален формат, който съчетава издръжливост, екипна стратегия и приключенски дух. Отбори по двама участници ще преминат през разнообразен планински терен, използвайки карта, GPS или само интуицията си, за да достигнат максимален брой обекти (хижи и заслони) на Витоша, които носят различен брой точки. Победител ще бъде отборът, който събере най-много точки в рамките на контролното време от 6 часа. Инициативата насърчава не само скоростта, но и умението за бърза стратегическа мисъл. Организаторите са предвидили и изненадващи предизвикателства по трасето за допълнителна доза забавление и адреналин.

„Целта на Hut Hop Race е да популяризираме хижите на Витоша като места за споделени спомени, срещи и вдъхновение. Планината е безценно богатство - само на минути от столицата, но с безкраен потенциал за приключения. Нека на 1 ноември да я преоткрием, чрез спорта и силата на съпреживените моменти.“ - споделя Мария Минева от екипа на хижа „Септември“.

Състезанието се състои в три категории, които предоставят възможност на всеки желаещ да преживее вълнението, независимо от подготовката му:

- Бегачи – дисциплина със състезателен характер, разделена в две категории: мъже/смесени отбори и жени. Първите три отбора във всяка категория ще получат парични награди.

- Скороходци – за любителите на планинските приключения в собствен ритъм. Без състезателен характер. Отборите, покрили определен квалификационен норматив, ще участват в томбола с награди.

- Детски маршрут – в това издание на състезанието организаторите включват и специално трасе за деца от 4 до 13 години, което предлага безопасно и вдъхновяващо преживяване сред природата. Всяко дете, завършило маршрута, получава медал – символ на смелост и вдъхновение, както и подаръци от Столична община. Участието е безплатно след регистрация.

В края на надпреварата победителите ще бъдат отличени на тържествена церемония пред хижа „Септември“, под звука на бурни аплодисменти и споделени истории от трасето.

Регистрацията е отворена!

Събери своя отбор, запиши се и изживей приключението Hut Hop Race в есенната прегръдка на Витоша: https://tracksport.live/e/hut-hop-race-2025