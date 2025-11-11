Индийската отбранителна индустрия бе представена в столицата. На срещата в Централния военен клуб, организирана от Посолството на Индия в София, бе обсъдено и българо-индийското сътрудничество в областта на отбраната. На събитието присъстваха зам-министъра на вътрешните работи Любомир Йосифов, полковник Тодор Колчаков, референт за Република Индия в Министерството на отбраната и г-жа Даниела Григорова, началник на отдел „Двустранно и регионално сътрудничество“ в същото министерство, предприемачи от военната промишленост, дипломати, журналисти.

Военната индустрия е привлекателен сектор за инвестиции, подчерта посланикът на Индия у нас. „Правителството увеличи лимитите за преките чуждестранни инвестиции до 74% по автоматичен път и 100% чрез одобрение, отваряйки вратите за глобални партньорства. Два специални коридора за отбранителна промишленост – в Утар Прадеш и Тамил Наду – привличат както публични, така и частни инвестиции", заяви Н. Пр. Арун Кумар Саху. „Индия модернизира въоръжените си сили във всяка област – сухопътна, въздушна, морска, космическа и кибер. През следващото десетилетие се очакват договори за отбрана на стойност над 130 милиарда щатски долара, обхващащи самолети, военни кораби, ракети, дронове и съвременна електроника. Това създава огромен набор от възможности за компании, от големи интегратори до нишови технологични старт-ъпи. Индия модернизира въоръжените си сили във всяка област – сухопътна, въздушна, морска, космическа и кибер. През следващото десетилетие се очакват договори за отбрана на стойност над 130 милиарда щатски долара, обхващащи самолети, военни кораби, ракети, дронове и съвременна електроника. Това създава огромен набор от възможности за компании, от големи интегратори до нишови технологични старт-ъпи", стана ясно от речта на индийския посланик. По думите на Н. Пр. Арун Кумар Саху, „индийското правителство си е поставило амбициозни цели, целящи да стимулират производството в отбранителната промишленост на стойност приблизително 34,7 милиарда щатски долара до финансовата 2029 г. Кабинетът активно насърчава индигенизацията (т.е. „Произведено в Индия“/„Atmanirbhar Bharat“), облекчава нормите за преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), отваря сектора за частно участие и създава коридори за отбранителна промишленост (напр. в Утар Прадеш и Тамил Наду)".

Полковник Виджаянт Сингх, военен аташе на Индия за Източна Европа със седалище в Прага, направи съдържателна презентация по темата.

Според представените данни, производствената стойност на отбранителния сектор в Индия е била около 17,6 милиарда щатски долара) през финансовата 2025 г. През финансовата 2024-32 г. има възможност за поръчки в сектора в размер на 138 милиарда щатски долара. Износът на Индия в отбранителната промишленост се е увеличил рязко - напр. от 81 милиона щатски долара през финансовата 2014 г. до 2,8 милиарда щатски долара през финансовата 2025 г.