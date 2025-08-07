„Инвазия в Евразия“ не е просто заглавие на книга – това е дневник на душата за всички, които обичат да пътуват с отворено съзнание. Авторката и журналистка Вяра Тимчева ще представи новите си пътеписи на 11 август от 19:30 в Културен център G8, в рамките на фестивала „Кино за пътешественици“.

В ефира на bTV Radio, Тимчева сподели, че не всяко екзотично пътуване ражда интересен разказ: „Била съм в Перу – прекрасно, всичко вървеше по книга. Но когато всичко минава гладко, няма какво да разкажеш. Докато в Азия непрекъснато се случва нещо неочаквано – това ражда историите.“

Сред най-запомнящите се приключения на Тимчева е пътуване в Бутан – държава със строго контролиран достъп, известна със своята политика на национално щастие. В най-отдалечената част на страната тя навяхва крака си при слизане от ферма, но това ѝ дава шанс да посети бутанска болница – уникален опит, който описва с чувство за хумор: „Беше пълно с монаси, с кучета, но те лекуват безплатно и с билки. Беше като манастир.“

Тимчева успява въпреки травмата да достигне до манастира „Тигрово гнездо“, един от символите на Бутан. „С патерица, куцук-куцук, с много воля – стигнах“, казва тя с усмивка.

С болка говори за изчезващата култура на Тибет: „Тибетските деца не могат да говорят родния си език в училище. Много от манастирите се охраняват от милиционери, входът е с билет. Но живата тибетска култура я има още – в Индия, Непал, Бутан.“

Какви други ярки моменти помни от пътешествията си? Каква мечта успя да сбъдне Вяра? Отговорите на тези въпроси може да намерите в интервюто на Георги Митов с Вяра Тимчева: