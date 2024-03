Тази седмица България отново има поводи за спортна гордост, а причината се казва Ирен Дикова, която вчера спечели трето злато за страната ни от 12-те Световните зимни игри за трансплантирани и живи донори, които се проведоха в Бормио, Италия. Вчера Ирен триумфира и в паралелния слалом, след като преди това през седмицата спечели титлите в слалома и гигантския слалом. Тя бе и първата българка, която участва на този вдъхновяващ форум.

,,Ските са моят любим спорт, като през годините съм печелила много медали и съм се състезавала и професионално, но тук победата е съвсем различна, много по-емоционална и много по-смислена. С това състезание показваме, че спортът дава живот и възражда. Доказателството сме всички ние, участниците тук на Зимните игри за трансплантирани и живи донори, които след толкова големи премеждия продължаваме да се състезаваме със себе си и след това с другите‘‘- разказа Ирен Дикова в рубриката ,,До последната секунда’’ по bTV Radio. Според нея, ако всеки един човек има достатъчно информация по важната тема за донорството - как и защо, би го направил. Към днешна дата над 800 души в България чакат за трансплантация!

Какво е основното, което трябва да знаем за донорството, какво трябва да се промени в законодателството у нас, колко важна е информираността и колко важен е спортът в ежедневието на всички ни - всичко това чуйте в интервюто в прикачения файл.

Your browser does not support the audio element.

До 16-годишна възраст Ирен се състезава в алпийските ски. На 19 е диагностицирана с муковисцидоза – генетично заболяване на белите дробове. На 27 е трансплантирана по спешност във Виена. След възстановяването си отново се качва на ските, но с нова добавен стойност на живота - да мотивира други трансплантирани, да вдъхновява хората около себе си, а целта е една - все повече българи да разбират колко важно е донорството.