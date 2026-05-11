Днес, 11 май, ще се проведе празничния концерт, посветен на 65-годишнината от основаването на катедра „Испанистика“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет! Събитието ще се проведе от 18.00ч. в Клуб-ресторант „Яйцето“ с подкрепата на Научно-изследователския сектор при СУ.

Проявата се осъществява със съдействието на Посолството на Испания в България, на Институт “Сервантес” – София, на Сдружението на испаноговорящите журналисти в България, както и с медийното партньорство на bTV Radio Group.

Проявата ще събере поколения испанисти – преподаватели, студенти, възпитаници на специалността и съмишленици, които ще отбележат този скъп повод.

Катедрата е основана през 1961 г. от видния романист проф. Тома Томов и неговата асистентка Емилия Ценкова, поставила началото на преподаването на испански език в Софийския университет, които заедно със своите ученици и последователи изграждат специалност „Испанска филология“. При създаването на специалност „Португалска филология“ през 1992 г. прераства в Катедра „Иберо-романски филологии“, на по-късен етап „Испанистика и португалистика“. След отделянето на специалност „Португалска филология“ през 2021 г. е преименувана на Катедра „Испанистика“.

В сградата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ Катедрата разполага със своя обособена научно-учебна и творческа база – Испаноезичен център, Испаноезична библиотека „Еухенио Косериу“ с читалня и виртуална зала. Помещенията са с контролиран достъп и са оборудвани със съвременна мултимедийна техника. Съгласно регламентираното им предназначение там се осъществяват изключително академични дейности, свързани с разпространението на испанския език и култура по преценка на Катедра „Испанистика“: специализирана подготовка по и на испански език, образователни лекции и практики; конференции, семинари, кръгли маси, дискусионни форуми, изследователска работа и научни прояви; ателиета, прожекции, събития, чествания и др.

От 2018 г. СУ „Св. Климент Охридски“ има подписан договор с Институт „Сервантес“ – София, по силата на който Катедра „Испанистика“ се утвърждава като втори сертифициран център за записване, организиране и провеждане на изпитите за получаване на диплома за владеене на испански език като чужд (DELE), a преподавателите от Катедрата са пълноправни членове в изпитните комисии.