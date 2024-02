,,Емоциите като че ли вече отшумяват и започнах целенасочена подготовка за Oлимпиадата.Изключително съм щастлива от резултата на Световното. Медалите бяха само на няколко стотни, но най-важните плувания предстоят’’. Това каза Габриела Георгиева в рубриката ,,До последната секунда’’ по bTV Radio.

По колко километра плува на тренировки Габи, гледа ли видео уроци за самоусъвършенстване, кои са любимите й дисциплини, колко важна е техниката на плуване и защо неведнъж е побеждавала стотици мъже на триатлона ,,Лъвско сърце’’ - всичко това може да чуете в интервюто в прикачения файл.

Преди броени дни България записа едно от най-успешните си световни първенства по плуване в съвременната ни история. На Световното първенство в Доха, двама българи плуваха на финалите. При мъжете Йосиф Миладинов стана 8-ми на 100 метра бътерфлай, а най-доброто класиране за българското плуване постигна Габриела Георгиева, която завърши шеста в света на 200 метра гръб.

И още, 26 годишната българка в рамките на ден подобри на два пъти личното си време в дисциплината, постави нов национален рекорд на 200 метра гръб с време 2:09.95 мин и влезе в първия си финал на голямо първенство, като по този начин донесе на България и първия женски финал на световно от 33 години насам. Времето й означаваше и че голямата цел е изпълнена - квотата за Олимпийските игри в Париж през това лято е спечелена.