Виенската класика оживява на българска сцена! За първи път у нас, международно признатото сопрано Меган Катс Megan Каhts ще се присъедини към легендарния оркестър Strauss Capelle Vienna в специалното турне „Валсова одисея – 200 години Йохан Щраус II“.

Родена в Южна Африка, но от години базирана във Виена, Меган Катс впечатлява публиката със своя богат тембър, гъвкав глас и завладяващо сценично присъствие. Завършила престижния University of Music and Performing Arts във Виена, тя е една от певиците, които съчетават елегантността на виенската школа с емоционалната дълбочина на международната сцена.

„Щастлива съм да споделя магията на Щраус с българската публика. Това е музика, която носи радост и изящество, и вярвам, че публиката ще почувства тази енергия заедно с нас“, споделя Меган Катс.

Публиката в София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе ще има възможност да чуе любими арии и вечни виенски валсове, изпълнени от автентичния оркестър Strauss Capelle Vienna – формацията, която пази и предава традицията на виенския валс по целия свят вече повече от век.

Концертите в България

Русе - 29 ноември, Доходно здание, Голяма зала

Варна - 30 ноември и 1 декември, Фестивален и конгресен център

Бургас - 2 декември, Културен дом НХК

София - 4 декември, НДК

Пловдив - 6 и 7 декември, Борис Христов

Билети с отстъпка от 24-30 ноември.

Линк за билети https://www.eventim.bg/bg/artist/strauss-capelle-vienna-2025--bileen-gala-koncert-641/profile.html