Столична община уведомява жителите и гостите на София, че във връзка с провеждането на финала на третия етап на Giro d’Italia се въвежда временна организация на движението и паркирането, както и на голяма част от градския транспорт.

От 03:00 ч. на 07.05.2026 г. до 06:00 ч. на 11.05.2026 г. се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства, освен автомобилите на организатора, както следва:

пл. „Николай Гяуров“

От 15:00 ч. на 09.05.2026 г. се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства при:

паметник „Цар Освободител“

ул. „15-ти ноември“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Оборище“

От 19:00 ч. на 09.05.2026 г. до 06:00 ч. на 11.05.2026 г. се забранява влизането на превозни средства, освен автомобилите на организатора, както следва:

бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Г. С. Раковски“

пл. „Народно събрание“

ул. „15-ти ноември“

дъгата зад пл. „Александър Невски“

ул. „19-ти февруари“

От 04:00 ч. на 10.05.2026 г. се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

ул. „Оборище“ между пл. „Александър Невски“ и бул. „Васил Левски“

ул. „11-ти август“ между ул. „Московска“ и пл. „Александър Невски“

ул. „Дунав“ между ул. „Московска“ и пл. „Александър Невски“

ул. „Московска“ между пл. „Гина Кунчева“ и ул. „Г. С. Раковски“

От 06:00 ч. на 10.05.2026 г. до 23:00 ч. на 10.05.2026 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, освен автомобилите на организатора, както следва:

ул. „Оборище“ между пл. „Александър Невски“ и бул. „Васил Левски“

пл. „Александър Невски“ в частта северно от ул. „Оборище“

ул. „Дунав“ между ул. „Московска“ и пл. „Александър Невски“

ул. „11-ти август“ между ул. „Московска“ и пл. „Александър Невски“

ул. „Московска“ между пл. „Гина Кунчева“ и ул. „Г. С. Раковски“

От 06:00 ч. на 10.05.2026 г. до 06:00 ч. на 11.05.2026 г. се забраняват престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства, както следва:

ул. „Ген. Гурко“ между бул. „Васил Левски“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

По същата отсечка от 21:00 ч. на 10.05.2026 г. се осигурява пропускане на автомобилите от масовия градски транспорт.

От 16:30 ч. до 21:00 ч. на 10.05.2026 г. се забраняват влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства, освен автомобилите на организатора, както следва:

ул. „6-ти септември“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Аксаков“

ул. „Аксаков“ между ул. „6-ти септември“ и бул. „Васил Левски“

От 12:00 ч. до 21:00 ч. на 10.05.2026 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, освен автомобилите на организатора, както следва:

бул. „Васил Левски“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Ген. Гурко“

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – източно платно от ул. „Оборище“ до ул. „Ген. Гурко“ (без кръстовището). Ще се пропуска градският транспорт.

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – западно платно от ул. „Оборище“ до бул. „Драган Цанков“ (без кръстовището)

бул. „Цар Освободител“ от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

бул. „Цариградско шосе“ от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ до ул. „Димитър Пешев“

От 12:00 ч. на 10.05.2026 г. поетапно ще се забрани влизането на пътни превозни средства, освен автомобилите на организаторите в отсечката:

ул. „Самоковско шосе“ (път II-82) от разклона за с. Горни окол (км 49+250) до бул. „Копенхаген“.

На 09.05.2026 г. се променят маршрутите на обществения транспорт, както следва:

Линия Х43 – Автостанция Банкя – Паметника „Васил Левски“ /от 15:00 часа/. За линията се закрива спирка с код 6439 „Площад Св. Александър Невски“.

Линия N1 (в посока ж.к. Младост 4): от бул. „Тодор Александров“ (площад „Независимост“) по бул. „Княз Александър Дондуков“, надясно по бул. „Васил Левски“ и по бул. „Цар Освободител“ по маршрута, двупосочно. За линията се закриват спирки:

двупосочна за прекачване с кодове 6435 и 6436 „Площад Княз Александър I“;

двупосочна с кодове 6456 и 6457 „Ул. 6-ти септември“.

Линия N2 (в посока Студентски град): от бул. „Тодор Александров“ (площад „Независимост“) по бул. „Княз Александър Дондуков“, надясно по бул. „Васил Левски“ и по маршрута, двупосочно. За линията се закриват спирки:

двупосочна за прекачване с кодове 6435 и 6436 „Площад Княз Александър I“;

двупосочна с кодове 6456 и 6457 „Ул. 6-ти септември“.

Линия N3 (в посока ж.к. Левски Г): от бул. „Тодор Александров“ (площад „Независимост“) по бул. „Княз Александър Дондуков“ и след кръстовището с бул. „Васил Левски“ направо по маршрута до ж.к. Левски Г, двупосочно. За линията се закриват спирки:

двупосочна за прекачване с кодове 6435 и 6436 „Площад Княз Александър I“;

двупосочна с кодове 6456 и 6457 „Ул. 6-ти септември“;

двупосочна с кодове 6439 и 6440 „Площад Св. Александър Невски“;

с код 1241 „Площад Паметник Левски“;

с код 2012 „Ул. Кракра“.

Линия N4 (в посока ж.к. Дружба 2): от бул. „Тодор Александров“ (площад „Независимост“) по бул. „Княз Александър Дондуков“, надясно по бул. „Васил Левски“ и наляво по бул. „Янко Сакъзов“ по маршрута, двупосочно. За линията се закриват спирки:

двупосочна за прекачване с кодове 6435 и 6436 „Площад Княз Александър I“;

двупосочна с кодове 6456 и 6457 „Ул. 6-ти септември“;

двупосочна с кодове 6439 и 6440 „Площад Св. Александър Невски“.

Линиите ще спират на съществуващите трамвайни и автобусни спирки в променените участъци на маршрутите и на временна двупосочна спирка за прекачване с кодове 6495 и 6497 „Площад Независимост“ на бул. „Княз Александър Дондуков“ при ул. „Веслец“ /5 метра преди и 25 метра след пешеходната пътека в направление ул. „Сердика“ и ул. „Бачо Киро“/.

На 10.05.2026 г. се променят маршрутите на обществения транспорт, както следва:

Автобусни линии:

Линия Х43 – Автостанция Банкя – Паметника „Васил Левски“. За линията се закрива спирка с код 6439 „Площад Св. Александър Невски“.

Линия 9 – Автобаза Искър – Военна академия. От 04:30 линията ще се движи по маршрут от Автобаза Искър до Военна академия /обратен завой на кръстовището бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“/ул. „Шипка“/, двупосочно.

Линия 72 – Западен парк – Хотел Плиска. От 11:30 маршрутът на линията се реорганизира, както следва: в посока Хотел Плиска: от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Драган Цанков“, бул. „Пейо Яворов“, бул. „М. Еминеску“, бул. „Ситняково“, от кръстовище ул. „Оборище“ и бул. „Ситняково“ по маршрут /двупосочно/.

Линия 73 – ж.к. Младост 2 – ж.к. Овча купел 2. От 11:30 маршрутът на линията се променя, както следва: в посока ж.к. Овча купел 2: от спирка с код 0664 „ж.к. Младост 2“ направо по ул. „Св. Киприян“, наляво по ул. „Проф. Александър Теодоров-Балан“, наляво по бул. „Александър Малинов“, наляво по бул. „Андрей Сахаров“, направо по бул. „Марко Семов“, надясно по бул. „Климент Охридски“, направо по бул. „Драган Цанков“, през кръговото на бул. „Пейо Яворов“ и по маршрут /двупосочно/. В посока ж.к. Младост 2 – от бул. „Марко Семов“, надясно по бул. „Андрей Сахаров“ и по маршрута си.

Линия 76 – ж.к. Гоце Делчев – ж.к. Младост 4. В посока ж.к. Младост 4 – от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно и направо по бул. „Драган Цанков“, направо по бул. „Климент Охридски“, наляво по бул. „Марко Семов“/бул. „Андрей Сахаров“, надясно по бул. „Александър Малинов“ и по маршрут /двупосочно/.

Линия 84 – до 11:30 линията ще се движи по маршрут: летище София Терминал 2 – СУ „Св. Климент Охридски“. В посока СУ „Св. Климент Охридски“: от бул. „Цариградско шосе“ направо по бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Васил Левски“, надясно по ул. „Шипка“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрут /двупосочно/. От 11:30 маршрутът на линията се реорганизира, както следва: в посока Военна академия: от бул. „Христофор Колумб“, надясно по бул. „Проф. Цветан Лазаров“, наляво и направо по бул. „Асен Йорданов“/„Шипченски проход“, надясно по бул. „Ситняково“, наляво по бул. „Мадрид“/бул. „Янко Сакъзов“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, обратен завой на кръстовището бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“/ул. „Шипка“ /Военна академия/ и по маршрут, двупосочно.

Линия 94 – от 11:30 маршрутът на линията се променя, както следва: в посока СУ „Св. Климент Охридски“ – направо по бул. „Васил Левски“, наляво по бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по ул. „Фритьоф Нансен“ и по маршрут /двупосочно/.

Линия 180 – от 11:30 движението по линията се преустановява оперативно до преминаване на затварящия автомобил по ул. „Самоковско шосе“. Обслужващият автобус изчаква на спирка МС Бизнес парк, посока Околовръстен път.

Линия 181 – от 11:30 движението по линията се преустановява оперативно. След това автобусите ще се движат от с. Кокаляне по ул. „Самоковско шосе“, през пътна връзка Околовръстен път (централно пътно платно), надясно по бул. „Ал. Малинов“, направо по бул. „Ал. Малинов“ до бул. „Христофор Колумб“, направо по бул. „Христофор Колумб“, наляво по бул. „Проф. Цветан Лазаров“, наляво по бул. „Асен Йорданов“ и по маршрута си до АС Гео Милев, двупосочно.

Линия 183 – до 11:30 линията ще се движи по маршрут: с. Долни Пасарел – СУ „Св. Климент Охридски“. В посока СУ „Св. Климент Охридски“: от бул. „Цариградско шосе“ направо по бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Васил Левски“, надясно по ул. „Шипка“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрут /двупосочно/. От 11:30 движението по линията се преустановява оперативно. След преминаване на затварящия автомобил по ул. „Самоковско шосе“ изчакващите коли се включват по маршрут, както следва: от с. Долни Пасарел по ул. „Самоковско шосе“, през пътна връзка Околовръстен път (централно пътно платно), надясно по бул. „Ал. Малинов“, направо по бул. „Ал. Малинов“ до бул. „Христофор Колумб“, направо по бул. „Христофор Колумб“, по бул. „Проф. Цветан Лазаров“, наляво по бул. „Асен Йорданов“, по бул. „Шипченски проход“, надясно по бул. „Ситняково“, наляво по бул. „Мадрид“, направо по бул. „Янко Сакъзов“, обратен завой на пл. „Васил Левски“, двупосочно.

Линия 184 – от 11:30 маршрутът на линията се скъсява, както следва: от ж.к. Младост 1 по маршрута си до спирка Кулинарен к-т Пейфил, през обръщателното колело за автобусна линия № 305 и обратно до ж.к. Младост 1.

Линия 185 – от 11:30 линията ще се движи по маршрут, както следва: от село Лозен по маршрута си до ул. „Лозен“ и ул. „Стар лозенски път“, през пътна връзка и наляво по Софийски околовръстен път, направо по Софийски околовръстен път (централно пътно платно), надясно по бул. „Ал. Малинов“, направо по бул. „Ал. Малинов“ до бул. „Христофор Колумб“, направо по бул. „Христофор Колумб“, наляво по бул. „Проф. Цветан Лазаров“, наляво по бул. „Асен Йорданов“ и по маршрута си до АС Гео Милев, двупосочно.

Линия А186 – от 11:30 линията ще се движи по маршрут, както следва: от село Герман по маршрута си до ул. „Патриарх Герман“ и Софийски околовръстен път, през пътна връзка и наляво по Софийски околовръстен път, направо по Софийски околовръстен път (централно пътно платно), надясно по бул. „Ал. Малинов“, направо по бул. „Ал. Малинов“ до бул. „Христофор Колумб“, направо по бул. „Христофор Колумб“, наляво по бул. „Проф. Цветан Лазаров“, наляво по бул. „Асен Йорданов“ и по маршрута си до АС Гео Милев, двупосочно.

Линия 188 – от 11:30 линията ще се движи по маршрут, както следва: от село Герман по маршрута си до ул. „Патриарх Герман“ и Софийски околовръстен път, направо по ул. „Патриарх Герман“, наляво по бул. „Цариградско шосе“, надясно по ул. „Димитър Пешев“ и по маршрута си до село Кривина, двупосочно.

Линия 204 – ж.к. Гоце Делчев – ж.к. Дружба 2. От 11:30 линията ще се движи по маршрут, както следва: в посока ж.к. Гоце Делчев – направо по бул. „Цветан Лазаров“, наляво по бул. „Асен Йорданов“/ул. „Шипченски проход“, наляво по бул. „М. Еминеску“, направо по бул. „Пейо Яворов“, по бул. „Драган Цанков“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и по маршрут /двупосочно/.

Линия 213 – ж.к. Младост 4 – Централна гара. От 11:30 линията ще се движи по маршрут, както следва: в посока Централна гара – от бул. „Александър Малинов“, наляво и направо по бул. „Андрей Сахаров“/бул. „Проф. Марко Семов“, надясно по бул. „Климент Охридски“, надясно по бул. „Г. М. Димитров“, през пл. „Авиация“, направо по бул. „Асен Йорданов“, наляво по бул. „Шипченски проход“, надясно по бул. „Ситняково“, наляво по ул. „Оборище“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и по маршрут /двупосочно/.

Линия 280 – ж.к. Студентски град – Автостанция Гео Милев. От 11:30 линията ще се движи по маршрут, както следва: в посока Автостанция Гео Милев – бул. „Г. М. Димитров“, през пл. „Авиация“, направо по бул. „Асен Йорданов“, наляво по бул. „Шипченски проход“, надясно по ул. „Иван Димитров – Куклата“ до Автостанция Гео Милев /двупосочно/.

Линия 304 – ж.к. Дружба 2 – НИМ. От 11:30 линията ще се движи по маршрут, както следва: в посока НИМ – направо по бул. „Цветан Лазаров“, наляво по бул. „Асен Йорданов“, през пл. „Авиация“, направо по бул. „Г. М. Димитров“, надясно по бул. „Драган Цанков“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и по маршрут /двупосочно/.

Линия 305 – Кулинарен к-т Пейфил – Централна гара. От 11:30 линията ще се движи по маршрут, както следва: в посока Централна гара – от бул. „Александър Малинов“, наляво и направо по бул. „Андрей Сахаров“/бул. „Проф. Марко Семов“, надясно по бул. „Климент Охридски“, надясно по бул. „Г. М. Димитров“, през пл. „Авиация“, направо по бул. „Асен Йорданов“, наляво по бул. „Шипченски проход“, надясно по бул. „Ситняково“ и по маршрут /двупосочно/.

Линия 604 – Гара Искър – УМБАЛСМ „Пирогов“. От 11:30 линията ще се движи по маршрут, както следва: в посока УМБАЛСМ „Пирогов“ – от бул. „Христофор Колумб“, надясно по бул. „Проф. Цветан Лазаров“, наляво и направо по бул. „Асен Йорданов“, направо по бул. „Г. М. Димитров“, надясно по бул. „Драган Цанков“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и по маршрут /двупосочно/.

На 10.05.2026 г. се разкрива временна автобусна спирка на бул. „Драган Цанков“ (при Българското национално радио), в посока бул. „Пейо Яворов“. Линиите ще обслужват всички спирки по променените маршрути.

Тролейбусни линии

Тролейбусна линия № 1: маршрутът се разделя на две части, както следва:

от Пета градска болница до кино „Одеон“ – по маршрута си до кино „Одеон“, наляво по бул. „Патриарх Евтимий“ и обратно по маршрута си до Пета градска болница.

от Пътностроителна техника – пл. „Сточна гара“ и по маршрута си до спирка с код 1856 „Ул. Бяло море“, направо по бул. „Ал. Дондуков“, надясно по бул. „Васил Левски“, пл. „Сточна гара“, с обратен завой в кръговото, направо по бул. „Васил Левски“, по бул. „Ал. Дондуков“ и по маршрута си до Пътностроителна техника.

Тролейбусна линия № 2: линията ще се движи по маршрут, както следва:

от ж.к. Хаджи Димитър по маршрута си до спирка с код 1856 „Ул. Бяло море“, направо по бул. „Ал. Дондуков“, надясно по бул. „Васил Левски“, пл. „Сточна гара“, направо по бул. „Сливница“, наляво по ул. „Георги С. Раковски“, по маршрута на тролейбусна линия № 9, наляво по бул. „Патриарх Евтимий“ и по маршрута си до ж.к. Бъкстон.

от ж.к. Бъкстон по маршрута си до транспортния подлез на НДК, наляво по ул. „Георги С. Раковски“, по маршрута на тролейбусна линия № 9 до кръстовище бул. „Сливница“ и ул. „Георги С. Раковски“, надясно по бул. „Сливница“, надясно по бул. „Васил Левски“, наляво по бул. „Ал. Дондуков“ (на двигател) и по маршрута си до ж.к. Хаджи Димитър.

Тролейбусна линия № 3: от 11:30 маршрутът се разделя на две части, както следва:

от Пътностроителна техника /пл. „Сточна гара“/ – по маршрута си до спирка с код 1856 „Ул. Бяло море“, направо по бул. „Ал. Дондуков“, надясно по бул. „Васил Левски“, пл. „Сточна гара“ /с обратен завой в кръговото/, направо по бул. „Васил Левски“, наляво по бул. „Ал. Дондуков“ и по маршрута си до Пътностроителна техника.

от УМБАЛ „Св. Анна“ маршрутът се променя от ж.к. Дружба 2 до пл. „Авиация“, по маршрута на тролейбусна линия № 4, двупосочно.

Тролейбусна линия № 4: маршрутът се разделя на две части, както следва:

от ж.к. Дружба 2 до пл. „Авиация“ – по маршрута си до пл. „Авиация“, двупосочно /обратен завой в кръговото/.

от ж.к. Хаджи Димитър по маршрута си до спирка с код 1856 „Ул. Бяло море“, направо по бул. „Ал. Дондуков“, надясно по бул. „Васил Левски“, пл. „Сточна гара“ /с обратен завой в кръговото/, направо по бул. „Васил Левски“, наляво по бул. „Ал. Дондуков“ и по маршрута си до ж.к. Хаджи Димитър.

Тролейбусна линия № 5: маршрутът се разделя на две части, както следва:

от Надлез Надежда до кино „Одеон“, наляво по бул. „Патриарх Евтимий“ и обратно по маршрута си до Надлез Надежда.

от УМБАЛ „Св. Анна“ маршрутът се променя от ж.к. Дружба 1 до пл. „Авиация“, по маршрута на тролейбусна линия № 11, двупосочно /обратен завой в кръговото/.

Тролейбусна линия № 6: маршрутът се разделя на две части, както следва:

от ж.к. Люлин 3 /до пл. „Сточна гара“/ – по маршрута си до пл. „Сточна гара“, двупосочно /обратен завой в кръговото/.

от ж.к. Лозенец /до кино „Одеон“/ – по маршрута си до кино „Одеон“, наляво по бул. „Патриарх Евтимий“ и обратно по маршрута си до ж.к. Лозенец.

Тролейбусна линия № 8: линията ще се движи по маршрут, както следва:

от ж.к. Гоце Делчев /до кино „Одеон“/ – по маршрута си до кино „Одеон“, наляво по бул. „Патриарх Евтимий“ и обратно по маршрута си до ж.к. Гоце Делчев.

Тролейбусна линия № 11: линията ще се движи по маршрут, както следва: от ж.к. Дружба 1 /до пл. „Авиация“/ – по маршрута си до пл. „Авиация“, двупосочно /обратен завой в кръговото/.

Линиите ще обслужват всички спирки по променените маршрути.

На 10 май (неделя) влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците във връзка с провеждането на колоездачната надпревара.