Тъч е един доста динамичен, тактически и колективен спорт, като в България се играе в смесен формат от мъже и жени. Корените му идват от ръгби, но основната разлика е, че физическият контакт между играчите е заменен с докосване, откъдето произлиза и името на спорта.

,,Тъч ти позволява както да се забавляваш, така и да гониш спортни успехи. Колкото повече напредваш, толкова повече идва и поривът за постигане на по-добри резултати и за самоусъвършенстване’’. Това коментира в рубриката ,,До последната секунда’’ Аника Кузова от "България Тъч", която подробно разказа за историята на тъч в България и за отбора Touch Sofia

Каква е разликата между играещите тъч в Нова Зеландия, Австралия и България ? Повече подробности за пътешествията, мечтите и предизвикателствата в този спорт, може да чуете в прикачения звуков файл.

Тъч е спорт за тичащи хора, в който единственото условие е да развихрите въображението си. В този спорт действието е разнообразно: печели се пространство и се атакува напред, топката се подава назад, като се опитваме да избегнем елемента на докосване или т.нар. тъч. Този спорт е с аматьорски статут у нас, което означава, че е за всеки, независимо от възрастта, пола и физическите данни.

Това е спорт, в който с всяка следваща тренировка се надграждат умения и се научава нещо ново. Чрез предизвикателствата по време на играта се изгражда дисциплина, играчите придобиват както физическа, така и психическа устойчивост. Тъч е чудесна възможност да се откъснете от досадната закърняваща примка на ежедневието, да формирате спортни цели, да се забавлявате и да реализирате своя потенциал. Тъч е подходящ за всички!